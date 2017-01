Plankstadt. Was gibt es Schöneres, als einen kalten Winterabend mit einer literarisch-musikalischen Veranstaltung zu beenden? Gelegenheit dazu fand sich am Donnerstagabend im Ratssaal des Gemeindezentrums, wo Büchereileiterin Claudia Verclas die Besucher zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr willkommen hieß. Sie freute sich über die große Resonanz und begrüßte neben Michael Trischan, der einem breiten Publikum vor allem als Pfleger "Hans Dieter Brenner" in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" bekannt ist, den Pianisten Simon Münzmay sowie den Klarinettisten und Saxofonisten Johannes Dau.

"Heute ist mein Sohn nicht dabei, er muss sich eine Weile von seinem Vater erholen", scherzte Trischan gleich zu Beginn seines humoristisch-literarischen Programms mit dem mysteriösen Titel "Schwampf". Und die Zuhörer mussten nicht lange warten, bis er das Geheimnis des Mottos lüftete. Er ist dem kurzen Text aus Otto Schenks Buch "Sachen zum Lachen" entnommen, wo ein junger Schauspieler sein Debüt gibt. Dieser soll den Satz "Schwarz und dampfend zieht das Volk durch die Gassen" sagen. Um die Worte nicht zu vergessen, wiederholte er immer wieder in Gedanken "Schwarz und dampfend . . .", "Schw . . . u . . . dampf", auf der Bühne aber bekommt er vor lauter Aufregung nur noch "Schwampf" heraus.

Ein solcher Fauxpas konnte dem erfahrenen Schauspieler Michael Trischan nicht passieren. In rasantem Tempo reihte er Text an Text, "Gedichte und Geschichten zum Lachen", aus dem reichen Fundus der deutschen Poesie und des Kabaretts. Nachdem die Gäste mit Musik in die richtige Stimmung gebracht wurden, begann er rasch, genau, ohne rhetorische Allüren, aber mit sublimer Musikalität, all die Verse von Manz, Morgenstern, Ringelnatz, Schwitters, Lessing, Goethe, Kästner, Erhardt oder Jandl zum Klingen zu bringen, enthüllte mit großer Meisterschaft ihren Lautzauber und ihr verspieltes, anarchisches Potenzial.

Zwischen Schnodder und Schmäh

Dabei wechselte er unglaublich authentisch zwischen rauem Berliner Schnodder, Wiener Schmäh und karg verkappter Diktion. Besonders in den Gedichten "Die Wut des Niesens" von Kurt Schwitters ("Tesch, Haisch, Tschias, Happaisch, Happapepaisch ...") oder "Ottos Mops" von Ernst Jandl ("Ottos Mops trotzt. Otto: fort Mops fort. Ottos Mops hopst fort. Otto: soso. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht . . . Ottos mops kommt. Ottos mops kotzt. Otto: Ogottogott!") wurden die Zuhörer Zeugen einer typisch dadaistischen Sprachzertrümmerung und absurder Wortkombination, die in der Lektüre Trischans ihre humorvolle Wirkung nicht verfehlten.

Mit einer Anekdote des Schauspielers Alfred Neugebauer vom Theater in der Josefstadt versetzte Trischan seine Zuhörer in das Wien des 19. Jahrhunderts. Neugebauer entwickelte für seine Ansprechpartner einen "eigenen Ton", lustig wird es dann, wenn er zum Beispiel eine Kassiererin mit dem Ton, der eigentlich für seinen Hund gilt, anspricht. Auch der moralisch verbogene Bürger kam zu Wort in Geschichten wie "Liebe deine Nachbarn wie dich selbst" oder "Salzstangen sind meine Lieblingsspeise", die aus der Feder des israelischen Satirikers Ephraim Kishon stammen.

Das Publikum amüsierte sich königlich und lachte herzhaft über Texte von Heinz Erhardt oder bei "Rammdösig", "Unsterbliche Sätze" oder "Schuhschwämmchen" von Hanns-Dieter Hüsch. Manche Gedichte waren ganz kurz, wie etwa jenes von Hans Manz, der die Begegnung zweier Freunde (" . . . sie hatten sich lange nicht gesehen, trafen sich auf einer Rolltreppe wieder. Sie freuten sich ehrlich und blieben stehen, doch ihr Wiedersehen war kurz und knapp, denn der eine fuhr hinauf und der andere fuhr hinab") sprachlich treffend auf den Punkt bringt, oder "Bumerang" von Joachim Ringelnatz ("War einmal ein Bumerang, war ein Weniges zu lang, Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum - noch stundenlang - wartet auf den Bumerang").

Wunderbare Melange

Gelungen war auch der Kunstgriff, die szenischen Texte mit der wunderbaren Melange aus träumerischer Melancholie und lässigen Rhythmen, die Simon Münzmay und Johannes Dau aus ihren Instrumenten zauberten, aufzulockern. Ein Höhepunkt von Trischans Rezitation war mit Sicherheit das Gedicht "Imperativstapelei" von Hans Weigel. Darin erschlossen sich dem Zuhörer amüsante Querverbindungen zwischen Substantiven, Verben und ihrer Deklination. Der Wechsel von Musik, lyrischen Hits und Prosastücken begeisterte so sehr das Publikum, dass dieser denkwürdige Abend, reichlich auch mit Kalauern gespickt, mit viel Applaus und einer Zugabe endete.