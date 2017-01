Versicherungen bereits aktiv

Plankstadt. Mit dem Ende der Chlorierung am heutigen Freitag beginnt die nächste Aufgabe für die Verwaltung. Die Gemeinde ist damit beschäftigt - in Absprache mit ihrer Versicherung - etwaige Aufwandskosten zu klären. Zur Betreuung der Schadenersatzforderungen wurde ein Anwalt eingeschaltet (wir berichteten). Es wird wohl einige Zeit dauern, bis alle zu ihrem Recht gekommen sind. Dass sich die Mühlen aber bereits in Bewegung gesetzt haben, zeigt eine Nachfrage bei drei Betroffenen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete Christian Knöll: "Ich habe heute Morgen einen Brief von unserer Bezirksärztekammer erhalten. Sie bitten um Geduld und teilen mit, dass der Vorfall einer gutachterlichen Ursachenermittlung unterzogen wird. Anbei liegt ein Schreiben der Haftpflichtversicherung der Gemeinde. Man sieht also, dass sie sich wirklich kümmern."

"Erst einmal abwarten"

Chronik der Ereignisse Bei einer Routinekontrolle am 1. Dezember wird eine Belastung des Trinkwassers mit coliformen Keimen entdeckt. Die Gemeinde verhängt am 2. Dezember eine Abkochverordnung für Leitungswasser. Am 12. Dezember eine Chlorierung des Trinkwassernetzes. Das Technologiezentrum Wasser aus Karlsruhe ortet die Quelle der Verunreinigung in der Schwetzinger Kurfürstenstraße - am 19. Dezember wird die betroffene Armatur ausgebaut. Die Abkochverordnung wird am 29. Dezember, aufgehoben. Heute endet die Chlorierung des Trinkwassernetzes. sb

Zunftkollege Julian Wolf berichtet: "Ich habe gerade heute mit der ,Kassenzahnärztlichen Vereinigung' gesprochen, die sich jetzt der Sache annehmen. Wie sicher alle Kollegen haben auch wir Ausfälle gehabt. Bevor man sich aber über Schadensersatz Gedanken machen kann, muss eben erst mal ein Schuldiger gefunden werden. Aber wie ich gehört habe, ist die Gemeinde ja schon mit der Aufklärung beschäftigt."

Auch für die Lebensmittelhersteller entstand ein wirtschaftlicher Mehraufwand. Metzgermeister Ferdi Engelhardt äußerte sich zu eventuellen Schadensersatzforderungen: "Höhere Kosten haben wir schon gehabt. Ich musste täglich den Kessel beheizen, um auf Vorrat Wasser abzukochen. Im Laden brauchten wir natürlich auch sauberes Wasser, das mit dem Gaskocher abgekocht wurde. Aber bevor ich irgendwelche Forderungen stelle, will ich erst mal alle Seiten hören und mich mit dem Bürgermeister besprechen. Es wird sich ja erst noch zeigen, wer sich, mit welchen Forderungen an die Gemeinde wendet. Auch die Ergebnisse des Anwalts, den die Gemeinde eingeschaltet hat, sollten wir erst abwarten."