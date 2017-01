Vor 50 Jahren fuhr hier die letzte „Köf“

So sah der ehemalige Plankstadter Bahnhof aus. Links ist noch der Bahnübergang zu sehen. Offiziell wurde der Bahnbetrieb am 1. Februar 1967 eingestellt.

Plankstadt. Der Plankstadter Rangiermeister i. R. Philipp Mitsch war auf der 1967 - also vor 50 Jahren - stillgelegten Bahnstrecke Schwetzingen - Plankstadt der letzte Lokführer der kleinen Diesellok, der "Köf". "Köf" steht für Kleinlokomotive mit Ölmotor (Dieselmotor) und Flüssigkeitsgetriebe. Mit Philipp Mitsch sprach Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, um alte Erinnerungen an die Bahnlinie aufzufrischen.

Auch bei Mitsch (Jahrgang 1937) sind nach so langer Zeit natürlich viele konkrete Erinnerungen an den früheren Arbeitsalltag verblasst, doch anhand einiger alter Fotos tauchen so manche Ereignisse in der Erinnerung wieder auf. So erinnert er sich noch gut an die Zitronenwagen, die er aus dem Heidelberger Bahnhof ins Eppelheimer Zick-Zack-Werk (die heutigen Wild-Werke) brachte. Dort wurden die Zitronen gepresst und zur Limonade verarbeitet.

Solange die Lagerhalle am alten Plankstadter Bahnhof noch stand, brachte er nach Einstellung der Personenbeförderung noch Stückgut mit der kleinen Diesellok nach Plankstadt und von besonderer Bedeutung war natürlich die Aufrechterhaltung der kleinen Nebenstrecke für die Plankstadter Zuckerrübenbauern, die ihre Rüben an der Plankstädter Verladestation auf Eisenbahnwaggons verluden und diese dann über Schwetzingen zur Zuckerfabrik Waghäusel gebracht wurden. Die Eingliederung in die Güterzüge erfolgte im Bahnhof Schwetzingen. Philipp Mitsch erinnert sich noch schmunzelnd, wie die kleine Köf mit der Last zahlreicher vollbeladener Rübenwaggons zu kämpfen hatte und etwas Anlauf brauchte, wenn es in Oftersheim leicht bergauf ging.

Endstation Hauptbahnhof

Der Personenverkehr zwischen Schwetzingen und Heidelberg wurde zum 31. Dezember 1966 eingestellt. War es bis zu den 50er Jahren noch eine Dampflok, so wurde in den letzten Jahren dann ein Schienenbus verwendet. Die Endstation war der Heidelberger Hauptbahnhof, zuerst der alte Bahnhof an der Stelle, wo sich heute das Mengler-Hochhaus erhebt und ab 1957 dann der neu erbaute Hauptbahnhof.

Die alte Bahntrasse ist heute noch zu erahnen, vorbei an Plankstadt und Eppelheim führte sie durch den Pfaffengrund und traf dort, wo heute das Bauhaus seinen Markt hat, auf die Bahnlinie Mannheim - Heidelberg. Gewissermaßen neben dem Gaskessel (heute Terosonstraße/Diebsweg) passierte die Bahn durch eine Unterführung die Eppelheimer Straße. Wurden die Schienen zwischen Heidelberg und Eppelheim schon früher abgebaut, so war von Plankstadt aus der Abtransport der Zuckerrüben nach Schwetzingen noch bis 1968 möglich, bis auch dann diese Gleise der Vergangenheit angehörten.

Auch darf nicht vergessen werden, dass die alte Bahnlinie nicht in Schwetzingen endete, sondern Teil der Linie Heidelberg - Speyer war, die über Talhaus nach Speyer führte und mittels einer beweglichen Schiffsbrücke den Rhein überquerte. Kurz vor dem Fluss musste die Lokomotive gewechselt werden, da die normale Lok zu schwer für die Ponton-Überquerung war. Erst 1938 wurde die Schiffsbrücke durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, die dann beim Kriegsende von den zurückweichenden deutschen Truppen gesprengt wurde. Noch heute kann man zwischen Talhaus und Speyer die alten Lokschuppen sehen, bis dorthin war auch noch Philipp Mitsch mit seiner Lok unterwegs.

Als zu Beginn der 50er Jahre noch die alte Dampflok die Bahnreisenden nach Heidelberg brachte, gab es noch die alten Personenwaggons, bei denen jedes Abteil eine Tür nach draußen hatte. Die Fenster ließen sich mit Hilfe kräftiger Lederriemen auf und ab bewegen und die Sitzgelegenheiten in den Abteilen bestanden natürlich aus Holz ohne Polsterung. Auch überhaupt nicht mehr vorstellbar ist die Tatsache, dass an der Rohrbacherstraße (heute Adenauerplatz) ein beschrankter Bahnübergang war, den die Züge vom Hauptbahnhof in den Odenwald in Richtung Gaisbergtunnel passierten - beim heutigen Straßenverkehr undenkbar!