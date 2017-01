Plankstadt. Zum Jahresabschluss gönnten sich die Mitglieder des Vereins der Hausfrauen zunächst einen Besuch im Outlet-Center in Roppenheim im Elsass.

Danach ging's zum Weihnachtsmarkt in Gengenbach im Schwarzwald. Die historischen Fachwerkhäuser und das gepflegte Stadtbild mit dem stimmungsvollen Marktplatz in der Altstadt trugen dazu bei, dass man sich willkommen fühlt. Auf die 200 Jahre alte Rathausfassade wird jedes Jahr das weltgrößte Adventskalenderhaus gezaubert - es war vor 22 Jahren Vorbild für den Plankstädter Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr wurden in den Fenstern des Gengenbacher Rathauses Werke von Pop-Art-Legende Andy Warhol gezeigt. Live-Musik, weihnachtliche Klänge, die Weihnachtsgeschichte, Spiele und kleine Tänze umrahmen das Spektakel.

Davor und danach genossen die Damen die harmonische Atmosphäre des Adventmarktes in den Kopfsteinpflaster-Gassen der historischen Altstadt bei Glühwein, Flammkuchen und Leckereien. tf