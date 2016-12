Wasser muss jetzt mit Chlor versetzt werden

Plankstadt. Das Wassernetz ist weiterhin mit coliformen Keimen belastet. Das ergaben nach Angaben der Gemeinde die Wasserproben, die nach dem Spülen der Hydranten entnommen worden sind. Von neun der am Montag entnommenen 30 Proben lagen gestern Nachmittag die Ergebnisse vor. Danach ließ sich bei acht dieser Proben immer noch eine Verunreinigung des Trinkwassers feststellen.

Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt die Anordnung zur Desinfektion des Trinkwassers gegeben. Dem Wasser wird voraussichtlich ab Anfang nächster Woche Chlor beigesetzt, erklärt Peter Gund aus dem Bauamt. Das ist erforderlich, weil es schwierig sei, sämtliches Wasser abzukochen, das zum täglichen Bedarf benötigt wird, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Trotzdem muss das Abkochgebot solange eingehalten werden, bis die Chlorung greift und Proben keine Keimbelastung mehr aufweisen. Bernhard Müller, Umweltbeauftragter der Gemeinde, schätzt, dass dies noch bis Mitte nächster Woche - also bis mindestens 14. oder 15. Dezember - andauern wird. Proben werden alle 24 Stunden gezogen. Sobald das Abkochgebot nicht mehr besteht, werden die Haushalte über unsere Zeitung und schriftlich mit einer Mitteilung des Rathauses darüber informiert.

Desinfektion bis ins neue Jahr

Der Dienstleister, der sich um die Desinfektion kümmert, muss nun als Nächstes eine Chloranlage aufbauen. Dann wird das gesamte Leitungsnetz noch einmal gespült. Damit soll sichergestellt werden, dass an jeder Entnahmestelle auch Chlor ankommt. Die Gemeinde rechnet damit, dass eine Desinfektion mit Chlor sogar bis ins neue Jahr hinein notwendig ist.

Wichtig ist dabei, dass dem Wasser nur so viel Chlor zugesetzt wird, wie es laut Trinkwasserverordnung zulässig ist, betont Bernhard Müller. Diese Konzentration an Chlor führe nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Für Aquarien ist dieses Wasser dann allerdings nicht geeignet.

Parallel zu dieser Maßnahme sucht die Gemeinde weiterhin nach den Ursachen für die Verunreinigung. Die Keime müssen durch ein Leck ins Wassernetz eingedrungen sein. Der Rohrbruch in der Wilhelmstraße kann es nicht gewesen sein. Allerdings wurde ein weiterer Rohrbruch in der Gutenbergstraße gefunden und wird heute aufgegraben.

Nachbarorte nicht betroffen

Sicher ist jedenfalls, dass sich die Verunreinigung nur auf das Plankstadter Wassernetz beschränkt. Dieter Scholl von den Stadtwerken Schwetzingen berichtet, dass Untersuchungen zufolge das Trinkwasser in Schwetzingen und Oftersheim nicht von den Keimen betroffen ist. Besorgte Bürger fragten auch bei der Welde-Brauerei in Plankstadt nach, doch Chef Dr. Hans Spielmann gab Entwarnung: Die Brauerei bezieht das Wasser aus einem eigenen Tiefbrunnen, der nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen ist.

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers war am Freitag, 2. Dezember, eine Verunreinigung mit coliformen Keimen festgestellt worden. Diese Keime sind ein Anzeichen dafür, dass stärkere Verunreinigungen im Wasser sind. Zwar hat sich eine Verunreinigung mit Escherichia coli nicht bestätigt, dennoch hatte das Gesundheitsamt und die Gemeinde die Abkochanordnung aufrechterhalten.