Wo der Barthel Most holt und warum’s wie Hechtsuppe zieht

Plankstadt. Der Verein "Doomools un jezzard" befasste sich mit einem Thema, dem bisher kaum Beachtung geschenkt wurde: Dem Einfluss des Jiddischen und des Rotwelschen auf die Umgangssprache und den hiesigen Dialekt. Immerhin habe der damalige Oftersheimer Bürgermeister Karl Frei mit dem Buch "Schbrooch un Schbbrisch - Die Mundarten im früheren Amtsbezirk Schwetzingen" aus dem Jahr 1984 den hiesigen Dialekt in seinen Verästelungen dokumentiert und den Ursprung der gebräuchlichen Wörter aufgezeigt. Es mag überraschen, wieviel Begriffe aus dem Jiddischen und Rotwelschen übernommen wurden, stellt der Verein in einer Pressemitteilung fest.

Es bedarf eingangs einiger Erläuterungen. Jiddisch ist eine westgermanische Sprache, die vor rund 1000 Jahre entstand, und von der Mehrheit der Juden in Europa gesprochen wurde. Das Ursprungsgebiet lag zwischen Speyer und Worms. Jiddisch besteht zu 70 Prozent aus deutschen und nur zu rund 15 Prozent aus hebräischen Wörtern. Der Rest setzt sich zusammen aus romanischen und später, nach Einwanderung der Juden in Osteuropa, aus slawischen Wörtern. Dieser Sprache bedienen sich heute schätzungsweise vier bis fünf Millionen Menschen, vorwiegend in Russland und in Amerika.

Die Minderheit der "Jenische"

Rotwelsch ist ebenso keine eigenständige Sprache, sondern ein Jargon auf der Basis des Deutschen, der im späten Mittelalter insbesondere beim "fahrenden Volk" verwendet wurde. Es wurde auch als Geheim- und Gaunersprache bezeichnet, wobei viele jiddische Wörter mit einflossen. Dies nicht etwa weil Juden Gauner waren, sondern weil sie von den sogenannten "ehrbaren" Berufen in Handwerk und Landwirtschaft ausgeschlossen waren und als fahrende Händler mit Nichtsesshaften in Kontakt traten.

Eine Minderheit, die früher als Schrotthändler, Scherenschleifer, Bürstenmacher, Kesselflicker, Hausierer, Zirkusleute und Schausteller auf Achse war, wird "Jenische" genannt. In der Bundesrepublik sollen rund hunderttausend Jenische in schätzungsweise hundert Orten leben. Heute sind die meisten von ihnen sesshaft. In Singen am Hohentwiel soll auf private Initiative eine Kulturstätte der Jenischen entstehen.

Sondersprache in Münster

Eine Art dies Rotwelschs erfährt derzeit in der Stadt Münster eine Renaissance. Dort wurde die "Masematte" wiederentdeckt. Sie wird insbesondere im Karneval, dem lokalen Journalismus sowie in studentischen Milieus und in der Jugendsprache benutzt. Das Wort Masematte geht auf das hebräische massa u'matan zurück, was Verhandlungen bedeutet. Diese Sondersprache wurde in Münster vorwiegend von Männern der sozialen Unterschichten in verschiedenen Stadtvierteln benutzt. Es handelt es sich um rund 500 Sonderwörter aus dem Rotwelschen, dem Jiddischen und gar aus den Sprachen der Sinti und Roma, was mit dem Westfälisch-Niederdeutschen vermengt wurde. Auch wurde die lateinische Endung "us" eingebaut. So wurde aus dem jiddischen Begriff Toches der masemattische Tokus und bedeutet Hintern.

Dass heute in der Umgangssprache viele Wörter und Redensarten dem Jiddischen und Rotwelschen entnommen sind, fällt oft gar nicht auf. Gewiss lassen Begriffe wie Bohei (Lärm), Chuzpe (Frechheit), machullle (bankrott), meschugge (verrückt), Mischpoke (Verwandtschaft) oder Tacheles reden (Klartext reden) auf einen jiddischen und damit auf einen hebräischen Ursprung schließen. Andererseits erwecken Wörter wie Bammel, dufte, großkotzig, Kies, Mäuse und Moos (für Geld), Kluft (für Kleidung), mies, mosern, pleite, Schmiere stehen oder schummeln keineswegs einen fremdsprachigen Einfluss; sie sind vielmehr völlig eingedeutscht.

Nun gibt es Redensarten, die keinen Sinn machen, etwa "Es zieht wie Hechtsuppe". Das jiddische Hech supha bedeutet nicht Hechtsuppe, sondern starker Wind. Manchmal will man einem unliebsamen Zeitgenossen zeigen, wo der Barthel den Most holt. Weder aus dem Keller noch aus der Kneipe, sondern aus dem Tresor. Gemeint sind nicht der Barthel, sondern der Barsel (Gaunersprache für Brecheisen) und das Moos (jiddisch für Geld).

Das Jiddische und das Rotwelsche haben auch Einzug in die Dialekte gefunden. Auf die Erkenntnisse von Karl Frei im Buch "Schbrooch un Schbrisch" kann hier zurückgegriffen werden. Einige wenige Beispiele seien hier erwähnt: Beids (Beitz) für Gasthaus. Sowohl im Jiddischen (Bajis) als auch im Jenischen (Baitz) in der Masematte (Beis) gibt es in geringer Abwandlung dieses Wort und bedeutete ursprünglich Haus. "Halt die Labb" ist die deutliche Aufforderung, sein Gseires zu unterlassen - Labb heißt auf jenisch Mund und Geisere auf jiddisch unnützes Gerede.

Sprache gegenseitig befruchtet

Es ist ganz offensichtlich, dass zwischen hiesigem Dialekt ein Austausch mit dem Jiddischen und dem Rotwelschen stattfand. Ob nun die heimische Bevölkerung von durchwandernden Sprechern dieser Jargons Begriffe aufschnappten oder das fahrenden Volk sich einzelne Dialektwörter aus dem hiesigen Raum aneignete, sei dahingestellt.

Nun zu einigen Besonderheiten: Ein hoher Gewinn heißt im hiesigen Dialekt Rewach. Das Wort ist identisch mit dem hebräischen Rewach. Das hochdeutsche Reibach trifft den Nagel nicht ganz auf den Kopf. Neben dem Rewach gibt es in Plankstadt noch den Sirach, ein Mensch, der den Hals nicht voll genug kriegen kann. sr