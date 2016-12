Zauberhafte Weihnachtsmagie

Plankstadt. Zauberhaft beleuchtet war der Raum der St.-Nikolaus-Kirche mit dem großen glitzernden Tannenbaum im Blick. Dicht gedrängt saßen die Zuhörer beieinander und boten so einen eindrucksvollen Rahmen für ein nicht minder eindrucksvolles Weihnachtskonzert, zu dem Gastgeberin Martina Mehrer mit Familie und Freunden geladen hatte.

Unter dem Motto "Auf der Suche nach Weihnachten" reihten sich mit Gespür für die festliche Atmosphäre schöne Musik, Texte und Lieder aneinander und schufen so einen stimmungsvollen Abend, der die weihnachtliche Gedanken- und Empfindungswelt aufs Schönste einkreiste. Besonders die Geschichte "Ralf Rüdiger sucht Weihnachten", die Marc Mehrer und Carmen Rosenberger in Abschnitten vortrugen, regten die Besucher zum Innehalten und zum Nachdenken an. Denn gemeinsam mit dem Rentier Rüdiger begaben sie sich auf eine Suche, die ihnen am Ende den Sinn von Weihnachten erschloss. Dazwischen gab es ein abwechslungsreiches Programm, das alle Altersklassen ansprach. Moderator Michael Ahnenpohl, der charmant durch den Abend führte, informierte, dass "die Initiative, ein Weihnachtskonzert für einen guten Zweck zu veranstalten, hier schon zu einer kleinen Tradition geworden ist. Im letzten Jahr konnten 1100 Euro an krebskranke Kinder und dem Asylkreis Schwetzingen gespendet werden". Er hoffte auf weitere Spendenbereitschaft des Publikums, denn diesmal fließe der Erlös in ein Wohnprojekt der "Lebenshilfe", damit junge Menschen mit Behinderung ein weitgehend unabhängiges Leben führen können. "Es geht um den Neubau eines Wohngebäudes, welches auf deren Bedarf zugeschnitten ist", so Ahnenpohl, "ein Projekt, das auch OB Dr. René Pöltl und der Stadtrat Schwetzingens unterstützen."

Part souverän gemeistert

Es war eine Freude zu hören, auf welch beachtlichem Niveau alle Mitwirkenden, darunter Martina Mehrer (Sopran), Birgit Amail-Funk (Gesang und Klavier), ihre Tochter Isabelle (Klavier), Christina und Perina Rosenberger (Gesang, Gitarre), die beiden Nichten von Mehrer, Siegfried Wosnitzka (Bariton) aus Hockenheim, Carmen Rosenberger, Martinas Schwester, und Marc, ihr Sohn, die Zwillinge Lea und Marie (Gesang und Flöte), ihren Part an diesem Abend meisterten.

Bereits mit dem stimmungsvollen Song "Scarborough Fair", einem traditionellen englischen Volkslied, zeigten sie die ganze Bandbreite ihres Könnens. Die Begeisterung der Zuhörer war groß, als Sopranistin Martina Mehrer "La Califfa" sehnsuchtsvoll intonierte. Harmonisch fügte sich in den wunderbar poetischen Abend auch "Weihnacht muss leise sein" ein. Die Schwestern Perina und Christina Rosenberger bekamen viel Beifall für den Song "True colors", den sie mit Gitarrenbegleitung vortrugen. Auch an "Halleluja" des kürzlich verstorbenen Leonard Cohen wagten sich die beiden, mit dem sie alle im Kirchenraum zu berühren vermochten. Strahlend entfaltete sich das Timbre Birgit Amail-Funks in "Panis Angelicus", das jene Ruhe und Konzentration vermittelte, welcher für den kontemplativen Inhalt der Arie nötig war. Auch als einfühlsame Begleiterin am Klavier ließ sie im Laufe des Abends die Stimmen der Sänger in ganzer Fülle entfalten. Engelsgleich boten die neunjährigen Zwillinge Lea und Marie das Flötenstück "Barocco" dar sowie Lieder wie "Ich wollt so gern das Christkind sehen", "Morgen Kinder wird's was geben" und den "Sternenstaubwalzer", die sie mit glockenklarer Stimme wiedergaben.

Als Zugabe den "Abendsegen"

Die ausgeprägte Resonanz von Siegfried Wosnitzka sattem Bariton erfüllte den Kirchenraum mit den imponierenden englischen Songs "Abide with me", "Angel" oder "In the bleak midwinter". Ganz besonders erfreute die Zuhörer die ergreifende Darbietung des gemeinsam gesungenen Weihnachtslieds "Stille Nacht". Mit der Zugabe "Abendsegen" aus der Oper "Hänsel und Gretel" ging ein Konzert zu Ende, das die Magie von Weihnachten in den Herzen der Zuhörer noch lange nachklingen lässt.