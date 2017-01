Zuständig für Busnetz und Zauneidechsen

PLANKSTADT. So sieht also das Büro eines Umweltberaters aus: ein Schreibtisch, Ablagefächer, Notizzettelhalter aus Holz mit Recycling-Papier, Grünpflanzen, Bilder von Bäumen in unterschiedlichen Jahreszeiten aufgenommen, Umweltpapier auch für den Drucker - im Blick ein Foto vom Motorrad. Mittendrin sitzt lachend Bernhard Müller, er ist der Umweltberater der Gemeinde "und kein Öko-Freak nach dem Klischeebild", sagt er von sich selbst. Aber den Blick auf den nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Natur hat er schon.

Wir wollen wissen, was ein Umweltberater bei einer Kommune so macht. Erstaunlich ist, wie weit der Begriff "Umweltberatung" gefasst ist, in welchen Bereichen Bernhard Müller überall arbeitet und gefragt wird, was er an Service im Auftrag der Kommune zu bieten hat.

Seit 1990 im Rathaus-Team

Der Diplom-Geograf gehört seit 1990 - und damit zurzeit mit dem vierten Bürgermeister - zum Rathaus-Team. Auf dem Bildschirm ist das GIS, das Geografische Informationssystem, zu sehen, Müller grinst, der Job hat eben doch mit dem zu tun, was er ursprünglich studiert hat. Die fast abgeschlossene Flurneuordnung etwa wird im System so dargestellt, dass mit einem Mausklick Größe, Ausdehnung, Eigentümer und viele Daten mehr für die Flächen sichtbar sind. "Digitale Pläne der Kanalisation und der Gasleitungen gehören dazu", freut sich Müller über die Arbeitserleichterung.

Strukturen, Prozesse, Funktionsweisen und Wechselwirkungen bestimmen die Umwelt und sind bei der Entwicklung von Städten im allgemeinen Konsens der geltenden Gesetze und Naturschutzvorgaben zu eruieren und zu schützen. Beruflich ist Müller von Diode bis Eidechse, von Ausgleichsfläche über Trinkwasser und Wirtschaftsförderung bis zum öffentlichen Nahverkehr unterwegs - privat zieht er dann zwei Räder (mit Katalysator) und eine ordentliche Portion PS vor, um die Natur als begeisterter Motorradfahrer zu erkunden. Geht es dienstlich auf Achse, dann mit dem ersten vollelektrischen Dienstfahrzeug der Gemeinde: einem Renault Twizzy. "Ein Indiz dafür, dass die Elektromobilität nicht nur in Berlin vorangetrieben wird, sondern bereits bei mancher Kommune angekommen ist", stellt Müller klar.

"Als ich hier angefangen habe, hatte die Position noch nicht den Stellenwert, den sie heute hat", erinnert sich der Neckarhäuser an die Umweltberichte, die vor 27 Jahren noch erstellt wurden, "da hat sich ganz viel verändert." Das Umweltbewusstsein ist rasch in alle Bereiche des Lebens eingezogen, gerade für Kommunen bedeutet das das Einhalten von Regeln, aber auch den effizienten und zeitgleich schonenden Umgang mit den Ressourcen.

Rasante Entwicklung

"Das Recyclingpapier etwa hat eine rasante Entwicklung bis zum geeigneten Kopier- und Druckmaterial gemacht", sagt Müller, und dass es klappt mit der sukzessiven Umstellung auf die hölzernen Ablagekörbe, die Kugelschreiber im Holzkorpus und nicht zuletzt bei der Beleuchtung von Glühbirnen auf Energiesparlampen und aktuell auf LED-Leuchtmittel. "Beim avisierten Umbau des Rathauses werden noch mehr ökologische Ansätze umgesetzt." In der betreffenden Arbeitsgruppe ist Müller als Berater im Boot. Das Energiemanagement gilt für alle kommunalen Gebäude.

Brandaktuell ist Bernhard Müller froh, dass die Trinkwasserverunreinigung im Plankstadter Bereich Geschichte ist. "Dank hervorragender Mitarbeiter und Ehrenamtlichen wie der Freiwilligen Feuerwehr, die sofort reagiert haben, konnten wir Schlimmeres verhindern", schildert er die wochenlange Chlorung des Wassers und die Aktion, bis die Ursache gefunden war (wir berichteten). Wassertechnisch ist jetzt alles wieder im grünen Bereich, zu klären bleibt, wer der Verursacher war und wer die Kosten trägt.

Aber auch wenn es im Kontext des demografischen Wandels darum geht Randbereiche der Gemeinde mit einer funktionierenden Verbindung ans öffentliche Busnetz anzuschließen, ist Müller gefragt. "Die Straßenbahn wurde abgelehnt, die Versorgung mit der Buslinie 713 von Schwetzingen nach Eppelheim sichert den Anschluss nach Heidelberg und Schwetzingen", erklärt er, und auch, dass es zudem prima läuft mit dem Plankstadter Bürgerbus (wir berichteten). Der hat sich etabliert und wird mittlerweile von sehr vielen Bürgern genutzt, um den Anschluss an die Linie 713, Supermärkte oder Ärzte zu erreichen. "Und den Friedhof", meint Müller, der sei ein Treff- und Kommunikationsort für die Senioren.

Reptilien von der Roten Liste

Weiter geht es mit den Mauer- und Zauneidechsen. Plankstadt sei mit einer erstaunlichen Population der Reptilien gesegnet, die auf der Roten Liste der gefährdeten Arten zu finden sind. Zurzeit bereitet man den Umzug der possierlichen Tierchen vor, denn der Bereich der beiden Parkplätze im nördlichen Teil des Gewerbegebiets wird gebraucht. Gemeindemitarbeiter haben Sträucher radikal heruntergeschnitten, dort schlüpfen die Eidechsen sonst gerne unter.

In direkter Nachbarschaft ist ein Grünzug, der allen Komfort bietet, dort gibt es das neue Zuhause. Alte Obstsorten werden in der Weg-Begleitpflanzung angelegt und Bürger können sich bei der eigenen Gartenanlage beraten lassen. Was er an seinem Job mag: "Die Kombination aus Beratung, Bürgernähe und Naturschutz."