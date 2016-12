An diesem Malheur trifft den Amtsschimmel keine Schuld

Reilingen. Mitten in die Ruhe der Vorweihnachtszeit hinein platzen in den Rathausfluren lautstarke Arbeitsgeräusche der eingesetzten elektro-pneumatischen Bohrhämmer. Werden da etwa schon vorzeitig die projektierten Umbaupläne realisiert? Mitnichten. "Der avisierte Umbau steht erst in den kommenden Jahren auf der Agenda", klärt Christian Bickle, der Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (KWG), auf. Doch die historischen Kellergewölbe des Rathausgebäudes (Baujahr 1878) und angrenzenden ehemaligen Schulhauses (Baujahr 1896) bereiteten Sorgen und müssten durch Fachleute saniert werden. "Die mit Sandstein ausgemauerten Wände der Kellergewölbe haben keine Feuchtigkeitssperre", schildert Bickle das Dilemma.

Von außen eindringende Nässe schade dem aufgetragenen Putz, der sich stellenweise zersetze und von der Wand falle. Das Salz der Salpetersäure werde sichtbar und Schimmel breite sich aus. Für Bickle steht fest: "Hier muss zum Schutz von Mensch und Material dringend gehandelt werden". Schließlich lagere in den Katakomben auch schützenswertes, Jahrhunderte altes Archivgut. Das kommunale Wohnungsbauunternehmen habe sich daher als Eigentümer der Immobilie entschlossen, rund 3500 Euro in die Hand zu nehmen und die schadhaften Putzflächen sanieren zu lassen.

Belastete Putzflächen ersetzt

Mitarbeiter des Reilinger Gipser- und Stuckateur Meisterbetriebs Thorsten Gebauer schlagen die belasteten Putzflächen ab und ersetzen diesen durch einen mindestens zwei Zentimeter starken Sanierputz. Er verfügt über eine ausgeprägte kapillare Saugfähigkeit und hat darüber hinaus eine gute Wasserdampf-Durchlässigkeit sowie ein hohes Porenvolumen, das Salze bindet. Auf dem erhärteten Sanierputz wird zudem ein mineralischer und feinkörniger Oberputz aufgetragen. Von außen sichtbare Mauerwerksrisse werden zudem mit einem Flüssigkeitskunststoff abgedichtet.

Der Malerbetrieb Joachim Heckmann aus der Nachbarstadt Hockenheim nimmt sich dem schwarzen Schimmelbefall in einer KWG-Immobilie in der Wilhelmstraße an. Dort müssen Wände und Decken des Bades einer der beiden Mietwohnungen fachgerecht verschönert werden.

Im Jahresverlauf war es bereits als Folge eines Mieterwechsels notwendig geworden, eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße umfassend zu sanieren. Rund 15 000 Euro kostete eine erneuerte Elektroversorgung, Verputz- und Wandanstrich sowie ein Bodenbelag.

"Unseren Immobilienbestand in Schuss zu halten, kostet eine ganze Stange Geld", weiß KWG-Geschäftsführer Bickle. Der gesamte Investitionsaufwand werde sich in diesem Kalenderjahr auf rund 52 000 Euro belaufen. jd