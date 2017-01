Auf kurzes Durchatmen folgt Jubelsturm

Beeindruckende Besetzung: Chorleiter Philipp Schädel (links stehend) dirigiert die in weiß gekleideten Chorsänger, im Vordergrund spielt das Orchester "Operone", dazwischen rechts die Solisten.

Reilingen. Wenn sich die Chöre "Cantiamo" Ketsch und "Vocal Offspring" der Musikschule Hockenheim zusammentun, darf man auf Besonderes hoffen. Chorleiter Philipp Schädel ist mittlerweile bekannt dafür, dass seine Konzerte ein echtes Erlebnis werden. Nach dem Erfolg des Vivaldi-Konzerts in Ketsch 2015, das mit der badischen Chorprämie ausgezeichnet wurde, lag es nah, die Zusammenarbeit der beiden Chöre fortzusetzen. Am Sonntag haben sie die Oper "Dido & Aeneas" gleich zwei Mal hintereinander in der Aula der Schiller-Schule aufgeführt.

Die Altersspanne von 12 bis 80 Jahren zeigt einmal mehr, dass Jung und Alt bestens harmonieren und voneinander profitieren können. Die Chöre wurden unterstützt vom Orchester "Operone", das teils auf historische Instrumente zurückgriff. Dazu kamen die Solisten Alexandra Paulmichl, die die Rolle der Dido übernahm, Nelly Palmer als Belinda, Didos Hofdame und Vertraute und Matthias Eschli (Aeneas) sowie Ingo Wackenhut (Zauberin).

Aber nicht nur professionelle Sänger waren mit von der Partie, tänzerisch wurde die Inszenierung von der Ballettschule Janyska aus Hockenheim unterstützt. Die jungen Damen bereicherten vier Szenen mit passenden Kostümen und hinreißenden Tanzeinlagen. Das Team von "Pendeloque" sorgte für die Lichtgestaltung, so dass die Schulaula zur Opernbühne wurde.

Tragische Liebesgeschichte

"Dido & Aeneas" beschreibt die tragische Liebesgeschichte um den trojanischen Prinzen Aeneas und die karthagische Königin Dido. Sie begründet den Kern des römischen Gründungsmythos. Der englische Komponist Henry Purcell komponierte diese barocke Oper, deren Aufführung eine Stunde dauert und die 1689 Premiere gefeiert haben soll.

"Dido & Aeneas" ist eine interessante Mischung aus Soli, Duetten, größeren Chorpartien und Orchester, wobei auch hier einige Instrumentensoli enthalten sind. Für die Chöre war es sicher eine Herausforderung, diese Partien einzustudieren, doch dem Publikum bot sich ein herausragendes Konzerterlebnis. Endlich einmal etwas, das nicht "mainstream" war, klassisches Kulturgut auf höchstem Niveau.

In drei Akten erzählt die Oper von der Königin, die sich in den Prinzen verliebt, der als trojanischer Kriegsflüchtling an der nordafrikanischen Küste gestrandet ist. Aeneas erzählt von erfolgreichen Schlachten und erntet reihum Bewunderung. In einer Grotte hat die Zauberin (nach Tradition der antiken Komödie mit einer Männerrolle besetzt) ihre Hexen um sich geschart, um ihre Feindin Dido ins Unglück zu stürzen und Karthago zu vernichten.

Nach einer Jagd erscheint Aeneas ein Geist in der Gestalt Merkurs, der ihm aufträgt, als künftiger Herrscher von Latium den Grundstock des römischen Weltreiches zu legen. Der Königssohn verspricht Gehorsam, weiß aber nicht, wie er das Dido beibringen soll.

Verzweiflungstat und Racheschwur

Schülerinnen aus der Gesangsklasse von Philipp Schädel übernahmen die Partien der Hexen. Eine wichtige Erfahrung für die jungen Sängerinnen, mit Profis Seite an Seite zu arbeiten, was sie mit viel Engagement vorbereitet hatten. Auch einige Sänger von "Cantiamo" sangen solistisch von den Emporen, was dem Konzert eine ganz eigene Räumlichkeit zu Teil werden ließ.

Im dritten Akt will Aeneas von Dido Abschied nehmen. Im Hafen laufen die Vorbereitungen zur Abreise. Die Geschäftigkeit der Hafenarbeiter wird vom Chor in wellenartigen Bewegungen dargestellt, und die Tänzerinnen sind in Matrosenanzügen zu sehen. Dido beschuldigt ihren Geliebten der Heuchelei und wirft ihn hinaus.

Sie will ohne Aeneas nicht weiterleben und nimmt sich das Leben. Das Volk von Karthago schwört Rache, und trauernde Liebesgötter bestreuen Didos Grab mit Rosen. Der dritte Akt endet mit ruhigem Gesang, und die Mädchen der Ballettschule betreten in schwarzen Kleidern und Kerzen die Empore über der Bühne und lassen Rosenblätter herabregnen. Ein ergreifender Schluss, bei dem auch das Publikum kurz durchatmet, um dann einen großartigen Applaus für die Künstler zu spenden.

Chor, Solisten und Orchester haben ein grandioses, konzertantes Erlebnis ermöglicht, durch Tanz und Licht effektvoll in Szene gesetzt. Philipp Schädel darf stolz auf seine Sänger sein. Nach der ersten Aufführung wurden die Protagonisten von der Vorsitzenden des Wagnerverbandes direkt für eine Aufführung nach Mannheim engagiert. Es wird hoffentlich nicht die letzte Zusammenarbeit von "Cantiamo" und "Vocal Offspring" gewesen sein.