Reilingen. Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der L 556, kurz vor der Einmündung zur L 546, mit seinem Fahrzeug in den Wald geschleudert und hat sich dort überschlagen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste aus dem Wagen befreit werden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war von Kirrlach in Richtung Reilingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Laut einem Mitarbeiter vor Ort wurde der Mann geborgen und in eine Klinik gebracht. Näheres war zunächst noch nicht bekannt. (pol/kris)

Zum Thema Reilingen: Autofahrer nach Unfall eingeklemmt