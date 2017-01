Bierkellergasse wird saniert

Die Erschließung des Gebiets "Am Rathaus" steht auf der Agenda

Reilingen. Mit einer umfangreichen Tagesordnung startet der Gemeinderat am Montag, 23. Januar, ins neue Jahr. Neben dem Bebauungsplan "Am Rathaus" stehen besonders die Vorberatungen des Haushaltsentwurfs 2017 im Mittelpunkt.

Der Bebauungsplan "Am Rathaus" war mittlerweile öffentlich ausgelegt, nun soll der Rat über die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen entscheiden und den Plan anschließend als Satzung beschließen. Was wohl keine Probleme bereiten wird, da die eingegangenen und eingearbeiteten Änderungen geringfügig sind und die Grundzüge der Planung nicht berühren. Weshalb auch auf eine erneute Offenlage des Plans verzichtet werden kann.

Hauptstraße 123 wird bebaut

Weiter gehen soll es mit der Bebauung des Grundstücks Hauptstraße 123. Auf diesem sollen zwei Wohngebäude errichtet werden, was der Rat im Sommer schon grundsätzlich entschieden hat. Nunmehr liegen die Pläne für die zwei Gebäude vor, über die der Rat beraten wird. Anschließend geht der Bebauungsplan in die Offenlage, bei der Bürger und Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit haben, sich zu ihm zu äußern.

Hernach steht der umfangreichste Programmpunkt auf der Tagesordnung, die Vorberatung des Haushaltsplans 2017. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anträge der Fraktionen, in deren Mittelpunkt insbesondere das Gelände der Schlossmühle und dessen weitere Verwendung steht. Die Anträge von FWV und CDU zielen zum einen auf eine Förderung der weiteren archäologischen Grabungen ab, zum anderen auf eine Nutzung des Geländes als Museum. Wobei, ungeachtet der Konzeption des künftigen Museums von beiden Seiten eine Verknüpfung mit dem bestehenden Heimatmuseum angestrebt wird. Diese hätte den Vorteil, dass das an seinen Kapazitätsgrenzen agierende Heimatmuseum mehr Raum erhält und das Gasthaus zum Löwen über mehr Platz verfügt.

Saniert werden soll in diesem Jahr die Bierkellergasse. Hierbei stehen umfangreiche Arbeiten an. Nicht nur sollen die Wasserleitungen erneuert werden, auch der Kanal muss saniert werden. Letztlich soll die Straßenoberfläche hergerichtet werden und soll der Platz zur Hauptstraße hin, das freigeräumte Grundstück Nummer 127, neu gestaltet werden. Verbunden mit den Arbeiten in der Bierkellergasse ist der Ausbau des Fröschaugrabens zum Radweg. Dieser, parallel zur Hauptstraße verlaufend, soll diese künftig entlasten.

Für die Arbeiten sind in der Summe eine Million Euro veranschlagt. Über die Vergabe der mittlerweile ausgeschriebenen Arbeiten wird der Rat am Montag entscheiden.

Auftragsvergaben

Noch eine zweite Vergabe steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung: Die Erschließung des Baugebiets "Am Rathaus" soll auf den Weg gebracht werden. Die Arbeiten zur Errichtung der Straßen, der Kanal- und Wasserversorgungsarbeiten sowie der Beleuchtung und Breitbandversorgung wurden ausgeschrieben, die Angebote, die sich auf rund 415 000 Euro addieren, liegen dem Rat zur Entscheidung vor. Der Löwenanteil entfällt dabei mit rund 260 000 Euro auf den Straßenbau.

Die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Mitteilungen des Bürgermeisters und Anfragen der Räte - die Bürger haben eingangs der Sitzung die Gelegenheit, Fragen zu stellen - runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.