„Der Asphalt kommt – zur Not mit Lücke“

Von der Sofienstraße bis zum Rewe-Markt (im Hintergrund zu erkennen) soll der Rad-weg parallel der Hauptstraße verlaufen. © Lenhardt

Reilingen. Sie ist nicht die längste Straße der Gemeinde, aber sie hat alle Chancen, nach der Haydnallee in Bälde die schönste zu sein: die Bierkellergasse. Für rund 740 000 Euro soll sie saniert und, was die Hausanschlüsse betrifft, auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die erkleckliche Summe relativiert sich, schaut man die Leistungen genauer an: Verbunden mit dem Ausbau ist die Anlage eines Radwegs im Fröschaugraben, von der Sofienstraße bis zum Einkaufsmarkt Rewe reichend. Und an der Ecke zur Hauptstraße soll ein Platz angelegt werden - zusätzliche Maßnahmen, die den ursprünglichen Kostenrahmen von 580 000 Euro auf rund 710 000 Euro ansteigen ließen.

Allerdings wird die Platzgestaltung geschoben, stellte Bürgermeister Stefan Weisbrod zu Beginn der Erörterung des Themas im Gemeinderat fest. Bei der Ausschreibung sei kein akzeptables Angebot zur Vorlage gekommen, bei kalkulierten Kosten von gut 125 000 Euro lag das Angebot mit 180 000 Euro fast um ein Drittel höher. Weisbrod schlug vor, die Ausschreibung aufzuheben und eine neue, beschränkte Ausschreibung durchzuführen.

Ausschreibung in zwei Losen

Ingenieur Simon Schuster vom Büro Willaredt Ingenieure, der die Maßnahme für die Gemeinde begleitet, erläuterte dem Rat die Ausschreibung, die bewusst in zwei Losen durchgeführt wurde. Im ersten Los seien die Straßenbauarbeiten zusammengefasst worden, im zweiten die Pflasterarbeiten für den Platz. Dies, damit auch filigranere Firmen zum Zuge kämen, die Pflasterer nicht durch zuviel Erdarbeiten abgeschreckt würden.

Viele Häuser nicht unterkellert

Letztlich ohne Erfolg, jedoch nicht ohne Folgen, denn die Erdarbeiten für den Platz seien mit in den Kosten von Los 1 enthalten. Seit der ersten Kostenberechnung seien weitere Arbeiten hinzugekommen, beispielsweise das Fibernet-Netz, eine größer geplante Wasserleitung oder ein größerer finanzieller Puffer für Bodenverbesserungsmaßnahmen. Auch habe man, stimmte ihm Weisbrod zu, aus der Sanierung der Neugasse gelernt. Hier wie dort seien viele Häuser nicht unterkellert, weshalb mehr Mittel für die erforderlichen Unterfangungen eingeplant seien. Genügend Sicherheiten, erklärte Schuster, der damit rechnet, dass die Abrechnung der Maßnahme deutlich unter der Vergabesumme liegt.

Billigste Bieterin, so Schuster, sei die Firma Hauck aus Waibstadt, mit der die Gemeinde schon gute Erfahrungen bei der Sanierung der Neugasse gemacht habe. Er und Weisbrod empfahlen die Vergabe an die Baufirma, die schon im März mit der Herrichtung der Hausanschlüsse beginnen will, anschließend an der Wasserversorgung arbeitet. Im Juni könne dann mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden.

Vorab, so Bürgermeister Weisbrod, werde es auf jeden Fall noch ein Treffen mit den Anwohnern geben, bei dem technische Einzelheiten geklärt werden sollen: wo parken, wie klappt es mit der Müllabfuhr während der Bauzeit?

So weit, so gut - gäbe es nicht den geplanten Radweg. Wie Bürgermeister Weisbrod auf Frage von Jens Pflaum (FDP) antwortete, ist die Gemeinde noch nicht mit allen betroffenen Eigentümern einig, habe sie nicht komplett Zustimmung für den Bau des Radwegs. Im schlimmsten Fall, so der Bürgermeister, werde im künftigen Radweg eine Lücke klaffen. Auf jeden Fall werde der Radweg gebaut und - um für künftige Aufgaben gewappnet zu sein - werde gleichzeitig im Fröschaugraben ein Breitbandkabel verlegt.

Silvia Vögtle (FWV) erinnerte daran, dass ein Glasfasernetz nicht unterbrochen werden könne - im Gegensatz zum Asphalt des Radwegs. Und ohne die Zustimmung aller Grundstückseigentümer kein Glasfasernetz.

Druck-Vorwurf zurückgewiesen

"Dann gehen wir mit dem Kabel in den Abwasserkanal", erwiderte Weisbrod lapidar, um zugleich ernst zu werden: Es könne nicht sein, dass ein Einzelner über 30 andere, die dem Vorschlag zustimmten, bestimme. Die Alternative zur eventuellen Unterbrechung des Radwegs sei es, nichts zu tun, betonte Weisbrod. Woraufhin Sabine Petzold (FWV) dazu aufrief, keinen Druck auszuüben, den Konsens mit dem Verweigerer zu suchen. Von einem solchen Vorwurf wollte Weisbrod überhaupt nichts wissen, zumal schon seit drei Jahren verhandelt werde. Man sei nun einmal auf ein Nehmen und Geben angewiesen, 40 Jahre habe die Solidargemeinschaft funktioniert, und nun breche diese Diskussion auf, schüttelte Weisbrod den Kopf. Zumal die Eigentümer vom Radweg nur Vorteile hätten, die Versicherungspflicht ging an die Gemeinde über, zurzeit würden bei einem Unfall die Grundstückseigentümer haften.

Sicherheit der Radfahrer im Blick

Wie Vögtle anmerkte, sei der Radweg ja gewollt, doch es mache keinen Sinn für eine Maßnahme Geld auszugeben, in der später eine Lücke klaffe. Wegen fünf Prozent Fläche werde er nicht die Gesamtmaßnahme infrage stellen, erwiderte Weisbrod, der auf die Bedeutung des Radwegs verwies, der für die Sicherheit der ansonsten auf die enge Hauptstraße angewiesenen Radfahrer notwendig sei. Vögtle nahm für sich in Anspruch, Bedenken vorbringen zu dürfen. Klar, so Weisbrod, nur man dürfe kein K.-o.-Kriterium daraus machen. Und der Gefahr, eine "Autobahn" zu bauen, werde mit Pollern vorgebeugt.

Dieter Rösch (SPD) wollte von Druck auf den Eigentümer gleichfalls nichts wissen, für ihn geht es um die Manifestation des Willens des Gemeinderats und um die Sicherheit der Radfahrer. Und es gebe den Artikel 14 des Grundgesetzes, Eigentum verpflichtet.

Peter Kneis (CDU) erinnerte daran, dass es dem "Verweigerer" um den Kanal gehe, nicht um einen Radweg, weshalb sich wohl ein Kompromiss finden lasse. Man habe nur Fragen gestellt, lenkte Petzold ein, die FWV stehe hinter dem Beschluss zum Radweg. Allerdings fordert sie, ihre Bedenken im Protokoll zu vermerken. Womit es nun am Bürgermeister ist, die weiteren Verhandlungen mit dem bisher seine Unterschrift verweigernden Grundstückseigentümer zu führen.