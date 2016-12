Die Menschen rücken näher zusammen

Im Stall der Familie Schröder herrschte am 2. Weihnachtsfeiertag ebenso großer Andrang wie an Heiligabend in der Aussegnungs- halle auf dem Reilinger Friedhof

Reilingen. Weihnacht - die Geburt von Jesus Christus, das Fest der Liebe - lässt uns Menschen gerne etwas näher zusammenrücken und die Tage mit den Menschen verbringen, die man liebt. So gehört es auch dazu, Familienangehörige und Freunde, die nicht mehr unter uns weilen, zu besuchen, eine Blume auf dem Grab niederzulegen und eine Kerze für sie anzuzünden.

Auf dem Friedhof stimmten am Heiligen Abend traditionell der Musikverein "Musikfreunde" unter der Leitung von Simon Metzger und die Sänger des Sängerbundes, unter der Leitung von Klaus Siefert auf das Fest ein. Unter den Klängen von "Alle Jahre wieder" und "Tochter Zion" leuchteten die vielen Kerzen auf den Gräbern.

Die Aussegnungshalle war gefüllt von Menschen, die das Gefühl der Weihnacht nun deutlich spürten. Auch vor der Halle standen die Besucher zusammen und hörten den beiden Vereinen zu. Selbstverständlich durfte auch "O du Fröhliche" nicht fehlen, wobei die Anwesenden gerne mitsangen. So auch bei "Stille Nacht, heilige Nacht", dem Lied, das 1818 erstmals in Oberndorf bei Salzburg gesungen wurde, und das heute zur Weihnacht einfach dazu gehört.

"Reilingen ist in bester Weihnachtsstimmung", sagte Bürgermeister Stefan Weisbrod im Anschluss an das kleine Konzert und grüßte die Anwesenden mit dem Gedicht "O schöne, herrliche Weihnachtszeit" von Hoffmann von Fallersleben. Er dankte den Musikfreunden und dem Sängerbund, dass sie sich am Heiligen Abend die Zeit nahmen, um die Bürger auf das große Fest einzustimmen, und sagte zum Abschluss: "Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute und viel Gesundheit für 2017". Nun reichten sich auch die Menschen die Hände und wünschten sich mit einem Lächeln ebenfalls "Frohe Weihnacht".

Die Geschichte der Heiligen Nacht, in der Maria und Josef keine Unterkunft finden und schließlich in einem Stall in Betlehem übernachten, in dem Jesus geboren wurde, wurde bei einem Krippenspiel in der katholischen Kirche erzählt. Auch der Kleine-Leute-Gottesdienst in der evangelischen Kirche stand ganz unter dem Thema "Jesus Geburtstag", den wir alle mit dem Weihnachtsfest feiern.

In der Christnacht wurde dann eine Christvesper gefeiert und in beiden Kirchen traf man sich um 22 Uhr zur Christmette. Umrahmt wurden die Gottesdienste von den jeweiligen Kirchenchören. Am ersten Weihnachtstag wurden die Gottesdienste am morgen ebenfalls im Weihnachtsglanz gefeiert.

Stier und Kälber staunen

Am zweiten Feiertag lud die evangelische Kirchengemeinde zur Stallweihnacht beim Bauernhof Schröder ein. Es war fast so wie vor 2000 Jahren. Ein Stall mit Tieren und vielen Menschen, die sich am Zauber der Weihnacht erfreuten. "Wir stehen hier zwischen Ochs und Esel, Menschen und Tieren, es könnte nicht passender sein", sagte Pfarrer Jörg Hirsch am Anfang und freute sich über die vielen Besucher, die zusammen im Stall feierten.

Umrahmt wurde der Nachmittag vom Gospelchor, der sich direkt neben dem Gatter von Stier "Meiki" aufgestellt hatte. Das große, schwarze Tier schien vom Weihnachtszauber angesteckt und genoss, neben den Streicheeinheiten von Felix Schröder, den Gottesdienst. Auch die Kälber schauten aufmerksam, was um sie geschah und stimmten ab und an mit einem "Muh" den Worten des Pfarrers zu.

Jörg Hirsch sprach von Frieden und dem Miteinander der Menschen und stellte als Zeichen eine Kerze, aus Sicherheitsgründen eine LED-Kerze, auf den Tisch neben das Kreuz, das Jesus am Kreuze zeigte. Auch las er die Geschichte vom König und seinen zwei Söhnen vor, die zeigte, wie Gerechtigkeit aussehen kann.

Der Posauenchor gestaltete die Stallweichnacht musikalischen mit, die für alle Besucher ein ganz besondere Ereignis war, das mit "O die Fröhliche" gekrönt wurde.