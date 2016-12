Engagierte Jugendarbeit trägt Früchte

Reilingen. Zu einer besonderen Winterfeier lud der Automobil-Club (AMC) seine Mitglieder in den "Reilinger Hof" ein, galt es doch das 40-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Mit einem Sektempfang wurden die Mitglieder und Gäste, darunter Bürgermeister Stefan Weisbrod, begrüßt. Mit einigen Video- und Bildbeiträgen, zusammengestellt von Alexander Geiger und Jens Kilian, wurde das abgelaufene Jahr in Erinnerung gebracht.

Auszeichnungen für die Jugend

Geehrt wurden für die Teilnahme beim Bundesfahrradturnier Markus Beck, Lillian Wiese und Salli Wiese, der den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft erzielte, teilt der AMC mit

Die Geehrten Geehrt wurden die Gründungsmitglieder Rosmarie Franke, Gisela Münd, Karl Sauter, Rolf Müller und Walter Schwab, die für 40 Jahre Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.. Für 25 Jahre im AMC wurden Simone Schränkler, Jens Kilian, Ramon Scarciglia und Daniel Schränkler geehrt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Alexander Geiger, Brigitte, Lothar, Lucas und Tim Bohlender geehrt. Carmen Marx erhielt die Ewald-Kroth-Medaille in Gold für über 15 Jahre in verantwortungsvoller Tätigkeit bei Motorsportveranstaltungen. Mit der Ewald-Kroth-Medaille in Silber wurde Silvia und Berthold Meiers, Simone Schränkler und Dr. Hans Jörg Menger für über zehn Jahre Engagement ausgezeichnet. Ina Scarciglia sowie die Maximilian Meiers, Dennis Müller, Daniel Schränkler und Ramon Scarciglia wurden mit der Ewald-Kroth-Medaille in Bronze geehrte.

. Viel Beifall gab es bei der Ehrung der Jugend-Kartfahrer. Seit 1991 betreibt der AMC Jugendarbeit. So wurden in der Klasse "Einsteiger", der Fünf- bis Siebenjährigen, Daniel Lang, Thiederik Terlinden, Leon Weber, Maximilian Behr und Linus Kilian mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. Den ersten Platz in der Klasse der Acht- bis Neunjährigen sicherte sich Nico Welle vor Augustin Schätzle und Moritz Lederer. Zudem feierte Nico Welle die Vizemeisterschaft in Nordbaden. In der Klasse der Zwölf- bis 13-Jährigen erreichte Florian Scargilia den ersten Platz vor Julian Hieroth.

Bei den 14- und 15-Jährigen sicherte sich Justin Römpert den ersten Platz. Er wurde zudem Vierter in der Gesamtwertung der nordbadischen Meisterschaft. In der Klasse der 16- bis 18-Jährigen ließ sich Nico Fritz als Sieger feiern. Erstmals konnte ein Preis in der Klasse über 18-Jährigen, vergeben werden. Dieser ging an Marcel Kössler. Justin Römpert und Nico Welle bekamen zusätzlich für ihre Teilnahme an den überregionalen Endläufen einen Pokal überreicht.

Eine besondere Auszeichnung für über 300 Sportabzeichen Punkte konnte Justin Römpert mit dem ADAC-Jugend-Sportabzeichen in Gold in Empfang nehmen.

Im Anschluss bedankte sich die Jugend-Kartgruppe bei ihrem Trainer Gerd Römpert und dessen Ehegrau Martina und überreichte ein Geschenk. Außerdem erhielt Felix Terlinden für seine dauerhafte und intensive Unterstützung einen Ehrenpreis.

Sportleiter Jürgen Römpert bedankte sich beim Trainerteam und wünscht sich für die Zukunft eine weiterhin gute und enge Zusammenarbeit sowie viel Erfolg.

Schneller und lauter wurde der nächste Filmvortag über das Kart-Rundstreckenrennen, bei dem der ehemalige Jugendkartfahrer Janick Söhner eine weitere komplette Saison mit tollen Ergebnisse hinter sich brachte. So wurde er nach Angaben des AMC als Zweitplatzierter im Kart-Rundstrecken-Sport beim AMC gefeiert. Der Sieg ging ebenfalls an einen ehemaligen Kart-Slalom-Fahrer, an Jan Knecht.

Die Vorschau des nächsten Filmvortrages zeigte ein deutliches größeres und viel schnelleres Motorsport-Gefährt, es wurde ein Rückblick auf die Saison im Automobil-Slalom-Sport gezeigt. Mit sieben Teilnehmern war der AMC bei solchen Veranstaltungen vertreten.

Erfolgreiche Clubsportler

Geehrt wurden an diesem Abend in der Sparte Clubsport-Slalom die Fahrer Karl Deubel, Patrice Römpert, Felix Terlinden, Christian Deubel, Julia Herzog, Marcel Koessler und als Sieger Ralf Herzog. Außerdem erhielten Julia Herzog, Christian Deubel und Marcel Kössler für die erfolgreiche Teilnahme am Youngster-Cup des ADAC Nordbaden eine Auszeichnung. Marcel Koessler holte eine nordbadische Vizemeisterschaft nach Reilingen.

Einen weiteren Erfolg erzielte Marcel Koessler mit dem Team des ADAC-Nordbaden als deutscher Mannschafts-Vizemeister.

Letzte Ehrung aktiver Sportler an diesem Abend waren die Clubmeister. Die Spannung im Saal war groß bis deren Bekanntgabe. Im Jugend-Kart-Slalom sicherte sich Justin Römpert nach 2011, 2013, 2014 und 2015 erneut die begehrte Trophäe. Der Clubmeister aller motorsportlichen Disziplinen wurde erstmals Felix Terlinden, der den Wanderpokal nun ein Jahr in seine Vitrine stellen darf. In seinen Abschiedsworten lud Vorsitzender Gerd Römpert zum traditionellen Jahresabschluss-Kartfahren am 29. Dezember ein. pr