Fußballer trommeln für neue Kabinen

Reilingen. Mit einem tollen Programm warteten die Verantwortlichen des SC 08 bei der Winterfeier im "Reilinger Hof" auf, zudem war der Abend von vielen Ehrungen geprägt.

Erster Vorsitzender Uli Kief zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über den regen Besuch, obwohl die erste Mannschaft zeitgleich bei einem internationalen Hallenturnier in Saarlouis weilte. Neben einigen Ehrenmitgliedern, konnte Kief auch den ersten Vorsitzenden von "Anpfiff ins Leben", Dietmar Pfähler, willkommen heißen.

In seiner Rede berichtete Kief über ein überaus erfolgreich abgelaufenes Jahr 2016 mit vielen Arbeitseinsätzen. Schwerpunkte aber waren die enormen Mitgliederzuwächse im Jugend- und Aktivenbereich. Man konnte erstmals in der Geschichte des Vereins eine dritte Mannschaft gründen, teilte Uli Kief mit.

Die Geehrten Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Philipp Gärtner, Detlev Garvs, Volker Keck, Hans Degethof,Lothar Dagenbach,Rudi Berger und Werner Bickle. 50 Jahre: Hubert Hafner. 40 Jahre: Siegfried Laban,Fritz Ohnsmann,Thomas Krämer,Jens Miehle und Jochen Stephan. 25 Jahre: Jürgen Katzenberger. zg

Im besonderen Maße erfreulich ist für den SC 08 der hohe U18- Anteil von knapp 250 Mitgliedern. Als Grund dafür nannte der Vorsitzende nicht nur die hervorragende Infrastruktur, sondern auch die fruchtbare Jugendarbeit mit den vielen ehrenamtlichen engagierten Trainern und die Aktivitäten.

Audi wird verlost

Für das neue Jahr wünschte sich Kief weiterhin einen guten Zusammenhalt, um gemeinsam das neue und große Kabinen-Projekt zu meistern. Der SC 08 plant nämlich den Neubau eines Kabinentraktes und verlost für die Finanzierung aus diesem Grunde einen Audi A1 Sportback, teilt der Verein mit. Hier hofft Kief auf die Unterstützung der Mitglieder und Freunde des Vereins.

Besonders erfreulich war die hohe Anzahl der Ehrungen an diesem Abend. Insgesamt 14 Mitglieder konnten durch Uli Kief und dem 2. Vorsitzenden Hans Kneis geehrt werden, davon wurden sieben zu Ehrenmitgliedern ernannt. Außerdem bedankte sich der Vorstand bei Sylvia Neureither für ihren Einsatz bei der Trikotwäsche und bei Dietmar Pfähler für seine tolle Unterstützung für den SC 08 in den vergangenen Jahren.

Mit dem beliebten Bingo-Spiel, durchgeführt von Schriftführer Bernhard Krämer, ging es weiter im Programm. Dabei war für den einen oder anderen Lacher gesorgt.

"Sounds of Africa"

Der Höhepunkt des Abends war aber wieder die Vorführung der Aktiven, bei der Vorstandsmitglied Wilhelm Kneis drei gambische Spieler und Flüchtlinge aus der zweiten und dritten Mannschaft präsentieren konnte. Fuffy, Famara und Alui entführten die Gäste in die afrikanische Welt des Trommelns.

Mit den "Sounds of Africa" begeisterten sie die Anwesenden und zogen sie in ihren Bann. Tosender Applaus war die Belohnung. Danach saß die SC-08-Familie in gemütlicher Runde noch lange zusammen und ließ eine gelungene Winterfeier harmonisch ausklingen. zg