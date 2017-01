Wappentier in dynamischer Bewegung: So sieht das neue Logo aus.

Reilingen. "Wir sind eine moderne Gemeinde, dennoch heimatver-bunden und traditionell. Und besonders idyllisch ist es in Reilingen auch", sagte Bürgermeister Stefan Weisbrod, als er den Wunsch äußerte, für Reilingen ein neues Gemeindelogo kreieren zu lassen.

Das Reilinger Wappentier, der Hase, wurde es schließlich, der als grafisches Element das neue Reilinger Logo schmückt. Die grundsätzliche Ausrichtung ist, wie in der Heraldik üblich, von rechts nach links. Der selbstbewusste Slogan "So läuft der Hase" und das traditionelle Gemeindewappen machen das neue Logo komplett.

Modern und traditionell, idyllisch und doch mittendrin, sympathisch und selbstbewusst - mit diesen Attributen will Reilingen in die Zukunft blicken. Entwickelt wurde das Logo in Zusammenarbeit mit der Imago Walldorf GmbH. zg