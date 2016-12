Hier turnt die Oma mit der Enkelin

Reilingen. Ein Sportverein liefert mehr als nur körperliche Betätigung: In Zeiten von Fitnessstudios ist es vor allem die Geselligkeit, die die Vereinsmitglieder anzieht. Der "Turnerbund Germania" (TBG) will diesem Aspekt mit ihrem Projekt "Sport vereint" noch attraktiver machen. Seit einem halben Jahr findet in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Trainings-Einheit von Jung und Alt statt.

Die Mädchen-Fördergruppe der Leistungsklasse und die Damengymnastikgruppe der über Fünfzigjährigen trainieren an manchen Freitagen direkt nacheinander - bis die Idee aufkam, in der Mitte ab und an 30 Minuten gemeinsam Sport zu treiben. Brigitte Schmeckenbecher, Übungsleiterin der "Frauen-Gymnastikgruppe 50+", merkt an: "Viele der Übungen in der Damengruppe sollen dafür sorgen, dass uns der Alltag leichter von der Hand geht. Sturzprophylaxe, Beckenbodenübungen oder Wirbelsäulengymnastik helfen dabei ."

Neben Step-Aerobic finden auch solche Alltags-Übungen Eingang in die gemeinsamen Trainingseinheiten. Ergänzt durch Reaktions- und Geschicklichkeitsübungen liefert das gemeinsame Training einen Mehrwert für alle Beteiligten.

Ausgelassene Stimmung

Bei einer beliebten Übung stehen alle im Kreis, in der Hand einen Stab. "Ich rufe dann 'Hipp' oder 'Hopp' und alle müssen dann den Stab ihres linken oder rechten Nachbarn greifen", erklärt Brigitte Schmeckenbecher. Ziel ist es, dass keiner der Stäbe zu Boden fällt - "das klappt entweder, oder sorgt für ausgelassene Stimmung", lacht Schmeckenbecher. Um die Koordinationsübung abwechslungsreicher zu gestalten, sind die Wörter für rechts und links natürlich frei wählbar: "Und ein Wechsel auf Rot und Grün beispielsweise schult auch gleichzeitig das Gedächtnis", so die Trainerin.

Bei den gemeinsamen Trainingseinheiten treffen die Generationen aufeinander, und nicht selten turnt auch die Oma mit der Enkelin mit.

Übungen für alle Bereiche

Die Übungsstunden sind aber nicht das einzige integrative Projekt beim TBG. Vor rund einem Jahr wurde das Yoga-Angebot und eine senioren- und behindertenfreundliche Variante erweitert: das Sitz-Yoga. "Leute, die früher viel Sport gemacht haben, jetzt aber wegen Rücken- oder Knieproblemen kürzer treten müssen, sind vom Sitz-Yoga besonders begeistert", freut sich Brigitte Schmeckenbecher.

Vereinspriorität beim TBG ist es, "Sport für jedermann" zu ermöglichen, wie Schmeckenbecher erklärt, von der Krabbelgruppe über die Jugendabteilungen und die Erwachsenengruppen zu den Senioren - es war nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzen im Angebot verschwimmen.