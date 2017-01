Innerörtliche Brache wird zu Baugebiet

Reilingen. Einwände gegen die geplante Bebauung des Grundstücks Hauptstraße 123 wollte ein Besucher zu Beginn der Ratssitzung am Montag vorbringen. Insbesondere die geplante Bebauung in der zweiten Reihe ist ihm ein Dorn im Auge. Bürgermeister Stefan Weisbrod konnte sich zwar auf keine Debatte einlassen, der Punkt war Gegenstand der Tagesordnung, doch sicherte er dem Mann zu, dass mit dem heutigen Tag erst der Startschuss falle, die Bürger noch die Gelegenheit erhielten, ihre Bedenken in das Verfahren einzubringen. Zeit dazu bleibe allemal, solche Vorhaben könnten in der Gemeinde an die 17 Jahre dauern, seufzte Weisbrod und war damit beim ersten Tagesordnungspunkt angelangt, dem Bebauungsplan "Am Rathaus".

Seit 17 Jahren beschäftige die geplante Bebauung des Areals zwischen Schul- und Alter Friedhofsstraße sowie Am Rathaus den Rat, führte Weisbrod aus und verwies auf die vielen Verhandlungen, die in dieser Zeit zu führen gewesen seien. Nunmehr seien nahezu alle Bedenken ausgeräumt, könne der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden.

Norbert Geissel vom gleichnamigen Planungsbüro nahm den Ball auf, "es hat ein paar Tage gedauert" scherzte er, bevor er die bei der Offenlage eingegangenen Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger vortrug. Dabei habe sich, so Geissel, gegenüber der ersten Offenlage keine Veränderung ergeben, von öffentlicher Seite seien keine Bedenken vorgebracht worden und rein redaktioneller Änderungswünsche seien in den Satzungsbeschluss eingearbeitet.

Abbrucharbeiten nach Witterung

Die zwei Stellungnahmen von Bürgern sollten zurückgewiesen werden, empfahl er. In einen Fall geht es um eine Mobilfunkanlage, die jedoch außerhalb des Planungsgebietes stehe, im anderen Fall um eine Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplans. Dabei geht es um verschiedene Größen - Trauf- und Firsthöhe sowie Abstände - die laut Antrag festgeschrieben werden sollen. Doch Geissel empfahl dem Rat, es bei der Einzelfallentscheidung im Zuge der Beratung über Befreiungen zu belassen.

Gegen diese Vorgehensweise gab es keine Einwände, die Satzung wurde einstimmig beschlossen. Noch im Februar werde der Umlegungsausschuss tagen, merkte Weisbrod an. So wie es die Witterung zulasse, werde mit dem Abbruch des alten Gebäudes der Gärtnerei Weisbrod in der Alten Friedhofsstraße begonnen Geht alles nach Plan, kann schon im Frühjahr mit der Erschließung begonnen werden.

Bau soll Historie aufgreifen

Ingenieur Klaus Nachtrieb erläuterte dem Rat sodann den Planentwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Hauptstraße 123". Vorgesehen ist, das Grundstück mit zwei Gebäuden zu bebauen, eines davon in der zweiten Reihe. Was bisher in der Umgebung nicht üblich ist, weshalb es des Bebauungsplans bedarf.

Das Grundstück war früher, wie in der Hauptstraße üblich, mit einer typischen fränkischen Hofanlage bebaut, führte Nachtrieb aus. Diese Historie soll der Bebauungsplan aufgreifen, in dem zur Straße hin ein giebelständiges Gebäude errichtet wird, im hinteren Teil ein traufständiges. Mit anderen Worten, das Gebäude soll sich an den noch in der zweiten Reihe vorhandenen Scheunen ausrichten und quer zur Straße stehen.

Der Bebauungsplan soll im vereinfachten Verfahren über die Bühne gehen, sprich es gibt nur eine Offenlage und selbst diese ist vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben, merkte der Planer an. Da auch andere Vorschriften entfallen, das Gelände liegt im Ortssetter und war schon bebaut, könne man gleich ins Hauptverfahren einsteigen.

Wie Weisbrod betonte, sie dies nicht die erste Gesprächsrunde mit dem Investor. Die ursprünglichen Dimensionen des Baus seien schon reduziert. Dennoch, auch wenn einem das Projekt nicht gefalle, müsse man alles dran setzen, es akzeptabel zu gestalten. Dem folgte der Rat in seiner Mehrheit, einzig Peter Kneis (CDU) stimmte gegen das Projekt. Womit der vorhabenbezogene Bebauungsplan nun offengelegt werden kann.

Dabei haben dann die Träger öffentlicher Belange und betroffene Bürger die Gelegenheit, ihre Einwände vorzubringen. Dem Fragesteller zu Beginn der Sitzung sicherte Weisbrod eine Informations-Veranstaltung zu, bei der alle Fragen behandelt werden können.