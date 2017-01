Krämer und Kief für 75 Jahre ausgezeichnet

Reilingen. Seit Samstagabend steht es ganz klar und hochoffiziell fest, Reilingens Supertalent ist die Jugendfeuerwehr. Vor einem großen fachkundigen Publikum und einer sehr strengen Jury holte sie sich den verdienten Titel live beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr in der Fritz-Mannherz-Halle.

"Ihr habt uns heute Abend mehr Show-Effekte geboten, als sie in Las Vegas je zu sehen sind" lobte Kommandant Markus Piperno die Einlage der Jugendfeuerwehr, die mit ihrem Programmbeitrag "Reilingen sucht das Supertalent" den Höhepunkt des Abends bot.

Schon als Moderatorin Debora die hochkarätige Jury mit Dieter Bohlen (Tim Schifferdecker), Silvie Meis (Giulia Piperno) und Bruce Darnell (Justin Hoffmann) ankündigte, applaudierte das Publikum rekordverdächtig. Auch wenn das erste selbst ernannte Talent Leonie (Vivian Hoffmann) mit ihrer Performanz von "Atemlos" nicht überzeugen konnte, taten dies die Sprüche von "Dieter Bohlen". "Wenn du deine Stimmbänder in die Mülltonne schmeißt, ist das artgerechte Haltung, Da würde ich lieber einen Pudding an die Wand nageln als mit dir ne Platte aufzunehmen", sagte Tim originalgetreu.

Die Geehrten 75 Jahre: Wilhelm Kief, Günter Krämer. 55 Jahre: Meinrad Ströhl. 50 Jahre: Heinz Großhans. 12 Jahre: Jennifer Lensch, Sebastian Ehrstein. Ehrenkreuz in Bronze: Mike Supper Medaille zur internationalen Zusammenarbeit in Europa: Alan Battaglia, Frederique Ponston und William Moreau.

Die Trommeleinlage der "Red Man Group" prallte an der Jury ebenfalls ab und gab die Bühne frei für den blinden Koch Sören (Jason Schwärzl), der mit Hilfe seines Assistenten ein "Rennschnitzel Alla Hockenheim" zubereiten wollte. Allerdings kam es hierbei durch einen Zubereitungsfehler zu einer lautstarken Explosion auf der Bühne und alle riefen erschrocken nach der Feuerwehr.

Jugendfeuerwehr eilt zu Hilfe

Mit Tatütata und einem selbst gebauten Löschfahrzeug kam die Reilinger Jugendfeuerwehr in die Halle gefahren und zog sofort die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. An der Einsatzstelle angekommen, sprang die Löschgruppe aus dem Fahrzeug und rollte ihre Schläuche aus. Die präparierten Strahlrohre spuckten blaue Bänder Richtung Bühne und der Einsatz wirkte geradezu real. Als die Kinder der prominenten Jury das Leben gerettet hatten, verkündete die Moderatorin: "Einen riesen Applaus für die Supertalente Reilingens". Die Halle bebte vor Begeisterung und die Kameraden der französischen Partnerfeuerwehr Jargeau knieten sich applaudierend vor die Bühne.

Eines der Supertalente durfte an dem feierlichen Abend den Schritt von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung tun. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge übergab Jugendwart Stefan Grahlert die 18-jährige Sabrina Lüll in die Hände von Kommandant Markus Piperno. Sie wird nun verschiedene Lehrgänge absolvieren und somit die Einsatzabteilung verstärken.

Auch der Bürgermeister sieht, was in den Abteilungen seiner Feuerwehr geleistet wird und weiß dies zu schätzen. So sagte er: "Wir bekommen es immer wieder vor Augen geführt, dass wir es bei der Feuerwehr mit einem hochleistungsfähigen, hervorragend ausgebildeten Verband zu tun haben, dessen Einsätze zum Brandschutz, zum Rettungswesen und bei der Katastrophenhilfe unsere höchste Achtung verdient. Heute ist für den Gemeinderat, für den Bürgermeister und unsere gesamte Bevölkerung wieder der Anlass gekommen, Ihnen verehrte Kameradinnen und Kameraden und ihren Familien von Herzen Dank zu sagen." Als äußeres Zeichen überreichte er Markus Piperno und seinen Stellvertretern Michael Malcher und Florian Schulze die neue Reilinger Kochschürze.

Zeichen der Dankbarkeit

Auch Kommandant Markus Piperno, der nach dem Einmarsch des Spielmannszuges und der Kameraden der Feuerwehr aus der Partnerstadt Jargeau die Gäste begrüßte, zeigte sich voller Stolz auf seine Mannschaft und auf deren Familien. "Unsere Familien und Freunde unterstützen unsere Feuerwehrarbeit und haben Verständnis, wenn wir mal wieder eine Feier oder einen alltäglichen Anlass binnen Minuten verlassen müssen, weil der Funkwecker uns zum Alarm ruft", sagte er. Der Kameradschaftsabend sei ein Abend, an dem die Einsatzkräfte gemeinsam mit ihren Familien feiern können und gleichzeitig auch verdiente Feuerwehrleute für ihre Verdienste geehrt werden. Dabei wurde der Kommandant von Bürgermeister Stefan Weisbrod und dem Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes, Thomas Frank, unterstützt.

Weiter dankte Alan Battaglia von der Feuerwehr Jargeau der Reilinger Wehr für die jährliche Einladung zu diesem schönen Abend und sagte: "Es ist eine Freundschaft zwischen uns, die man am Lachen und an der Freude erkennen kann." Eine Aussage, wie sie nicht besser zu diesem schönen Abend hätte passen können, der nochmals von einem Auftritt des Spielmannzuges, unter der Leitung von Uwe Schuppel, und einer großen Tombolaverlosung der Altersmannschaft umrahmt wurde.