„Löwe“ wird von Grund auf saniert

Reilingen. Die Gemeinde setzt weiter auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem seitherigen Pächter des historischen Gasthauses "Zum Löwen". Nach intensiven Gesprächen haben Bürgermeister Stefan Weisbrod und Gastwirt Michael Ruck ihre Unterschrift unter ein modifiziertes Vertragswerk mit veränderten Konditionen gesetzt.

Damit ist der langfristige Betrieb des bekannten Lokals auf weitere, wenigstens zehn Jahre gesichert. Zugleich wird nach mehr als 30 Jahren auch der Weg frei für eine umfassende Gebäudesanierung, teilt die Gemeinde mit.

Geschäftsfreunde, Mitglieder des Stammtisches sowie Vertreter aus Verwaltung und Gemeinderat stießen mit einem Glas Sekt auf die in fünf Jahren gefestigte und auf Jahre weiter gesicherte Partnerschaft an.

Die Geschichte des Gasthauses „Zum Löwen“ Das Gasthaus "Zum Löwen" ist eines der ältesten und schönsten Gebäude der Gemeinde. Erstmals wurde es urkundlich im Jahr 1435 als Herberge erwähnt. 1982 wurde das Gebäude an die Gemeinde Reilingen verkauft, die es innerhalb von zwei Jahren zum Dorfgemeinschaftshaus umbaute. 1985 wurde in dem Gebäude das Heimatmuseum eröffnet und die Gastronomie hielt wieder Einzug. Heute befindet sich im Erdgeschoss wie seit Jahrhunderten wieder eine Gastwirtschaft. Im ersten und zweiten Obergeschoss wurde durch den "Verein Freunde Reilinger Geschichte" das Heimatmuseum eingerichtet. Zur Ortsgeschichte können zahlreiche Funde betrachtet werden, fossile Knochenreste von Tieren und den Vorfahren des Menschen. Darunter ein Abdruck der Schädelteile des "Homo erectus reilingensis", dem "Reilinger Menschen", Ende der 70er Jahre im Reilinger See gefunden. sz

Älteste Wirtschaft erhalten

Erleichtert zeigte sich Bürgermeister Stefan Weisbrod, dass es in harten Verhandlungen gelungen sei, eine gemeinsame Basis zu finden. "Als Gebäudeeigentümer nehmen wir eine Menge Geld in die Hand, nämlich mehr als eine halbe Million Euro, um in engem Schulterschluss mit dem Pächter das älteste Gasthaus im Ort zu erhalten und die dortige Gastronomie zukunftsfähig zu machen", eröffnete Bürgermeister Weisbrod den geladenen Gästen.

Und noch eine erfreuliche Nachricht hatte der Bürgermeister parat. "Seit wenigen Tagen wissen wir, dass wir für den öffentlichen Teil des Gebäudes Landeszuschüsse aus der Ortskernsanierung erhalten können". Mit anderen Worten, Arbeiten, die nicht im Gastronomiebereich anfallen, werden bezuschusst.

Mehr Platz für Gastronomie

In einem ersten Bauabschnitt soll das Nebengebäude grundlegend saniert werden und künftig als Lager für den Gastronomiebedarf dienen. Dort wird zudem ein Heizungs- und Technikraum installiert. Für diese Maßnahme muss das Nebengebäude komplett entkernt werden.

Die Beheizung von Haupt- und Nebengebäude wird eine energiesparende Gas-Brennwertheizung übernehmen. Die überalterten Elektro-Speicheröfen werden vollständig demontiert. Ein neu anzulegender Versorgungsgraben stellt die Verbindung zwischen den beiden Gebäudeteilen her.

Schließlich soll noch der Gewölbekeller und Gebäudesockel aufwendig trockengelegt, aber auch die durch Witterungseinflüsse in Mitleidenschaft gezogene Außenfassade renoviert werden. Und im Folgejahr ist geplant, die beengte Küche zu erweitern.

Bürgermeister i. R. Helmut Müller und dem Verein "Freunde Reilinger Geschichte" sprach Weisbrod eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Dorfgemeinschafts-hauses zu: "Unser Heimatverein hat in 30 Jahren vieles bewegt und entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen". Jetzt aber sei die Freude groß, dem Dorfgemeinschaftshaus den Weg in die Zukunft zu ebnen. Ein herzliches "Glückauf" gelte der Lokalität wie auch dem Heimatmuseum.

Mit zwei historischen Aufnahmen des Gasthauses "Zum Löwen" und einer Reilinger Gemeindefahne überraschte Philipp Bickle den Gastgeber. "In 30 Jahren haben wir mit fünf Wirtsfamilien zusammen gearbeitet. Diese erfolgreiche Arbeit wollen wir gerne fortsetzen", betonte er.

Erfolgreiche Arbeit fortsetzen

Von einem besonderen Tag sprach Helmut Müller für seine Stammtischkollegen. Das sind Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die sich seit 30 Jahren regelmäßig im "Löwen" treffen und zwanglos kommunalpolitische Themen besprechen. "Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung ist unser Aufenthalt weiterhin gesichert", stellte er schmunzelnd fest und übergab an den Hausherrn einen nostalgischen Türklopfer mit Löwenmotiv.

Lokalinhaber Michael Ruck dankte auch im Namen seiner geschäftsführenden Ehefrau Monika sowie Sohn und Küchenchef Andreas Ruck für das zugesicherte Vertrauen.

"Meine Familie und unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, auch in den nächsten zehn Jahren die Liebhaber regionaler und internationaler Genüsse zu bewirten. Regionale Anbieter, Qualität und Frische, das ist und bleibt unsere Leidenschaft", betonte Ruck. jd