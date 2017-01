Narren haben Spaß uff de Gass

Reilingen. Kalt war es, aber schön war's: Die zweite Auflage des Nachtumzugs am gestrigen Abend entsprach in Gänze dem Wunsch, den Sabine Petzold, die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft, mit auf den Weg gegeben hatte: "Mir hawwe Spaß uff de Gass".

Gemäß diesem Motto hatten sich die Bürger nicht lange bitten lassen und längs des Zugwegs für die eine oder andere Verpflegungsstation gesorgt, die Toreinfahrten geöffnet und den Schalk auf die Straße gelassen. Und überall blinkten die Hasen-Buttons im Dunklen um die Wette.

Weit über 70 Zugnummer waren für den Nachtumzug angekündigt, der damit nicht nur einer der ersten karnevalistischen Höhepunkte im Jahr war, sondern auch rein von seiner Länge her einiges zu bieten hatte. Und gegenüber der Premiere, die von sechs Jahren im Zeichen des Gemeindejubiläums gefeiert wurde - der Ort feierte seinen 725. Geburtstag -, hatte der Zug um einiges zugelegt, zählte er gut 30 Nummern mehr.

War der Umzug selbst schon eine ansprechende und unterhaltsame Vorstellung, die so richtig Lust auf die kommenden närrischen Wochen machte, die mit viel Musik, Masken, Larven und jeder Menge Ausgelassenheit aus den Zuschauern schnell die vielen Besucher am Straßenrand in ihren Bann zog, so ging die Party anschließend bei der Mannherz-Halle erst richtig los. Dort waren Verpflegungsstände aufgebaut und konnten sich die Narren nach ihrem kräftezehrenden Marsch durch die Gemeinde stärken und auf eine überaus gelungene Neuauflage des Nachtumzug anstoßen.

Über den Umzug werden wir in unserer Montagsausgabe noch ausführlich berichten. aw