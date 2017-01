Närrischer Hase blinkt zum Spektakel

Alle Bilder anzeigen Vergangenheit und Gegenwart: Jung und Alt hatten ihren Spaß beim ersten Nachtumzug 2011. Für die Neuauflage am 27. Januar werben Bürgermeister Stefan Weisbrod (rechts) und Uwe Schuppel mit Plakat, Broschüre, Button und Flyer. © Koob

Reilingen. "Unser Dorf wird kopfstehen": Mit viel Vorfreude und Optimismus blickt Bürgermeister Stefan Weisbrod auf den zweiten Nachtumzug am Freitag, 27. Januar. Die Veranstalter, die Gemeinde und die Kultur- und Sportgemeinschaft (KSG), erhoffen sich von der Großveranstaltung einen durchschlagenden Erfolg wie bei der Premiere beim Gemeindejubiläum 2011. Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls geschaffen, wie Uwe Schuppel, bei dem im Rathaus die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, bei einem Pressegespräch betonte.

Waren beim ersten Nachtumzug 44 Gruppen am Start, so werden in einer Woche gleich 76 Gruppen mit insgesamt rund 1800 Umzugsteilnehmern erwartet. Die Bandbreite reicht von der klassischen Guggenmusik bis zur historischen Besonderheit, einer Häsgruppe aus dem befreundeten Dornstetten, die alemannische Fasnet in die Kurpfalz bringt. Mit dabei sind zahlreiche Karnevalsgesellschaften und Reilinger Vereine. Für den guten Ton sorgen 14 Musikgruppen.

Beim närrischen Spektakel unter dem Motto "Ich bin dabei" werden ausschließlich kostümierte Fußgruppen mit einem Motto zu sehen sein. Am Straßenrand erwartet Sabine Petzold wiederum tausende von Besuchern aus der ganzen Region. 2011 hätten über 10 000 Schaulustige für einen prächtigen Rahmen gesorgt. Die KSG-Vorsitzende freut sich, dass sich viele Vereine und Ehrenamtliche in die Veranstaltung mit einbringen. Sie gehören neben Uwe Schuppel und Charly Weibel sowie Wolfgang Müller zum Organisationsteam, das in den vergangenen Wochen, ja Monaten, die Weichen für eine erfolgreiche Veranstaltung stellte. Laut Uwe Schuppel sollte auch die Witterung mitspielen. Es sei trockenes Wetter vorhergesagt.

Der Zugweg ist der gleiche wie vor sechs Jahren: Die Gruppen setzen sich um 19.11 Uhr in der Siemensstraße in Bewegung. Dann geht's durch die Wilhelmstraße, Kirchenstraße auf die Hauptstraße und über Garten-, Blumen- und Mozartstraße zum Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen. Die Ehrentribüne ist beim Rewe-Parkplatz in der Hauptstraße aufgebaut. Claus Weber und Gabi Biefel werden den Nachtzug kommentieren. Entlang des Zugweges wird es Bewirtungsstände geben. Darüber hinaus wollen Reilinger ihre Hoftore öffnen, um mit den Besuchern gemeinsam zu feiern, berichtet Sabine Petzold.

Mit der Parade durch die Ortsstraßen ist das närrische Spektakel noch lange nicht vorbei. Auf dem Parkplatz an den Mannherz-Hallen wird ein Narrendorf eingerichtet. Dort geht das närrische Treiben weiter. Die Gemeinde baut ein großes Zelt auf, das beheizt sein wird. Außerdem sind Vereine mit Ständen vertreten, an denen für Essen und Trinken gesorgt wird.

Musik im Narrendorf

Angeboten werden neben warmen und kalten Getränken unter anderem Dampfnudeln, Chili con Carne, Wust-, Hacksteak- und Fleischkäsebrötchen sowie Fischspezialitäten. Guggenmusiker und Musikkapellen werden auf dem Areal für abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung sorgen.

Zum Nachtumzug hat die Gemeinde in Kooperation mit der Kultur- und Sportgemeinschaft eine lesenswerte Broschüre - weit mehr als ein reines Programmheft - herausgebracht. Darin finden sich neben Grußworten und Infos unter anderem ein Rückblick auf den ersten Nachtumzug 2011, ein Bericht über die Arbeit des Arbeitskreises Nachtumzug, Porträts der örtlichen Karnevalsvereinigungen beziehungsweise -gruppen sowie viele Bilder und ein Blick über die Grenzen in die Partnergemeinden Jargeau (Frankreich) und Mezzago (Italien).

Weil ein echter Narr nach Reilinger Überzeugung nur der ist, der es zeigt, können Interessierte einen blinkenden Button mit dem Zugmotto "Ich bin dabei" für 2 Euro kaufen und damit die Veranstaltung unterstützen. Die Idee zum närrischen Hasen hatte Dagmar Malter vom Arbeitskreis. Die digitale Umsetzung erfolgte durch AK-Mitglied Charly Weibel. Den Button gibt es im Rathaus, Zimmer 112/113. Stefan Weisbrod und Sabine Petzold sind sicher, dass der blinkende Hase schnell zum begehrten Sammlerstück avanciert.