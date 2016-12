Reilingen. Die wenig einladende, der Alten Friedhofstraße zuge-wandte Südseite des Franz-Riegler-Platzes, hat im Verlauf des Jahres einige verschönernde Eingriffe über sich ergehen lassen müssen. Zu ihrem Vorteil, wie man heute sehen kann und wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung feststellt.

Die dortigen Parkplatzflächen wurden neu angelegt und mit schattenspendenden Dachplatanen bestückt. Der ungepflegte, meist als Hunde-WC missbrauchte, schmale Grünstreifen ist jetzt mit einem ansehnlichen und praktischen Pflasterbelag bedeckt.

Neben den Autofahrern profitieren Fußgänger von den Neuerungen, da sich die Begehbarkeit des Platzes verbessert hat. Selbst an Radfahrer wurde gedacht. Der Bauhof hat noch in den letzten Tagen vor der Weihnachtszeit drei Stellbügel in Edelstahl an westlichen Platzrand, ganz in der Nähe einer Sitzecke, eines Briefkastens und dem angrenzenden Zugang zur Metzgerei Ehehalt, aufgestellt.

Mit dem sehenswerten Ergebnis ist Bürgermeister Stefan Weisbrod zufrieden: "Unsere vorgenommenen Veränderungen haben den Platzbereich funktional und auch optisch aufgewertet". jd