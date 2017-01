Prinzenpaar mit „helfenden Händen“

Reilingen. Aus einem bürgerlichen Scherz an der Prunksitzung im Januar wurde für Nicole und Mike Supper bei der Inthronisation im November hoheitsvoller Ernst. Denn seit diesem Tag regieren sie als Jubiläumsprinzenpaar des Karnevalvereins Reilingen (KVR) 1962 "Die Käskuche" das närrische Volk.

Sie selbst sind keine Tänzer des KVR, diese Rolle hat Töchterchen Klara (6) übernommen, die mit großem Spaß in der Krümelgarde mittanzt. "Als Vereinsmenschen war für uns klar, dass wir selbstverständlich auch den Verein unserer Tochter unterstützen. Wir übernahmen Dienste bei den großen Turnieren und lernten die Mitglieder besser kennen", sagt Prinzessin Nicole (41). Es lässt sich schon leicht erahnen, dass der Titel des Prinzenpaares "von den helfende Händen" von besonderer Bedeutung geprägt ist.

Seit 19 Jahren ist Nicole Supper beim Deutschen Roten Kreuz im Ortsverein Wiesloch aktiv tätig und ihr Mann Mike gehört seit 1988 der Reilinger Feuerwehr an. Hatte dort auch bis März diesen Jahres das Amt des Kommandanten inne und bildet sich seit 2008 auch immer wieder beim DRK Wiesloch weiter und unterstützt die Kräfte dort auch immer wieder. "Somit war schnell klar, dass unser Name ,von den helfenden Händen' lauten sollte", sagt Mike Supper (43).

Auch im Berufsleben spiegeln sich ihre Hobbies und ihre "helfenden Hände" wieder. Der Feuerwehrmann ist im Trainings- und Versuchszentrum der Firma TOTAL in Ladenburg tätig und betreut dort Ausbildungen, Schulungen und Trainings rund um das Thema Brandschutz. Auch die Prinzessin geht außerhalb ihrer hoheitsvollen Aufgaben arbeiten und dies tut sie in der Kurpfalz-Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe in Wiesloch. Sie betreut und fördert dort erwachsene Menschen mit teils mehrfacher Behinderung.

Tochter Klara im Mittelpunkt

Wenn das Prinzenpaar aber nicht arbeiten muss und nicht für den KVR unterwegs ist, gibt es nur eines das für sie wichtig ist. "Dann gehört jede freie Minute unserer Tochter Klara", sind sich beide einig. "Dann werden Spieletage eingelegt, es geht ins Kino, auf den Spielplatz, zum Schwimmen, in den Zoo oder einfach mal spazieren. Hauptsache wir verbringen Zeit zusammen und Klara hat Spaß."

Das genießt sie auch sichtlich als sie mit Mama und Papa die große Rutschbahn herrunter düst und sich auf der Schaukel von beiden so richtig hoch anschubsen lässt. "Bei der Inthronisation war ich sehr überrascht, denn ich habe nichts gewusst" berichtet sie. "Aber als ich dann mit der Krümelgarde auf der Bühne stand und von meinem Papa den Orden bekommen habe und mir die Mama ein Küsschen gegeben hat, fand ich das sehr schön", erzählt Klara, in der ebenfalls schon ein sehr soziales Wesen mit helfenden Händen zu erkennen ist.

Wenn jemand Hilfe braucht, ist auch sie zur Stelle, sei es im Kindergarten, beim Einkaufen oder wenn sich die Mama in ihr Prinzessinnenoutfit wirft. Da schaut sie, dass sie die Ohrringe an hat, bringt ihr die Schuhe und befreit sie am nächsten Tag von den vielen Haarnadeln der Prinzessinnenfrisur. Sie erzählt uns auch, was sie macht, wenn ihre Eltern als Prinzenpaar unterwegs sind: "Da übernachte ich bei der Oma oder bei Freunden und wir machen unsere eigene Party", leise und verschmitzt ergänzt sie dann "und ich darf dann auch mal länger aufbleiben wie zu Hause".

Auch wenn die Verbindung zum KVR erst durch die Tochter zu Stande kam, ist das Prinzenpaar - was das Thema Fasching angeht - schon vorbelastet. Mike kam an einem schmutzigen Donnerstag zur Welt und hat schon immer gerne Fasnacht gefeiert. Er ist Gründungsmitglied der Guggenmusik "Knöllsche" der Karnevalsgesellschaft der Polizei Heidelberg und viele Jahre spielte er die große Trommel beim Reilinger Spielmannzug, natürlich auch bei den Faschingsumzügen. Musikalisch war auch Nicole an Fasnacht immer aktiv. Seit ihrem siebten Lebensjahr macht sie Musik und mit 18 Jahren kam sie zur Guggenmusik in ihrem Heimatort Bad Mingolsheim, den "Mengelser Sunnespritzer".

Musik spielt große Rolle

Später wechselte sie mit ihrer Posaune zur Guggenmusik "Phoenix" nach Wiesloch und war zur Faschingshochzeit immer unterwegs. Mit Kind ließ sich das dann nicht mehr so vereinbaren aber die Prinzessin sagt: "So ganz ohne Musik geht es bei mir dann doch nicht", und mittleierweile ist sie auch beim Spielmannzug an der großen Trommel mit dabei. So konnten sich beide ungefähr vorstellen, was alles auf sie zukommen wird, wenn sie auf die Frage: "Könnt ihr euch nicht vorstellen, unser Jubiläumsprinzenpaar zu sein?" mit ja beantworten würden. "Ich war etwas schneller entschlossen als mein Mann" erzählte Nicole aber heute sind sich beide einig: "Wir bereuen es nicht, es ist eine schöne Zeit".

Besonders beeindruckt waren sie vom Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim und sie freuen sich auf den Nachtumzug in Reilingen und den Faschingsumzug in Hockenheim, wo sie mit Freude die hoheitlichen Pflichten erfüllen werden.