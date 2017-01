Sprengstoff im abgeschotteten Haus gehabt?

Reilingen. Ein älterer Mann fegt den Gehweg. Hin und wieder fährt ein Auto entlang der Scheffelstraße. Ansonsten ist es gestern um die Mittagszeit ruhig in der Gegend mit den überwiegend zwei- bis dreigeschossigen, freistehenden Häusern und den gepflegten Vorgärten in Reilingen. Nichts deutet darauf hin, dass in einer abgehenden Stichstraße vor drei Tagen eine Razzia (SZ berichtete) die Bewohner aufgeschreckt hat.

Denn hier wohnt Thiemo B., er war Ziel der Durchsuchung. Der 51-Jährige wurde am frühen Mittwochmorgen verhaftet und musste sein idyllisches Zuhause im Reihenmittelhaus gegen eine Zelle in der Untersuchungshaft tauschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. Er steht zudem im Verdacht, sich gemeinsam mit dem Druiden Burghard B. und weiteren sogenannten "Reichsbürgern" zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben.

So normal wie die Umgebung

Reichsbürger und Druiden Die Reichsbürgerbewegung um-fasst mehrere uneinheitliche, sektenartige Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die sich selbst als Reichsbürger, Reichsregierung oder Staatsangehörige des Freistaates Preußen bezeichnen. Sie entstand in den 1980er Jahren und tritt seit 2010 verstärkt in Erscheinung. Zu ihrer Ideologie gehört die Ablehnung der Demokratie und häufig die Leugnung des Holocaust. Ihre Anhänger behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort. Neo-Druiden beschäftigen sich mit heidnischen Vorstellungen und identifizieren sich mit keltischen Zauberern. Ihre Szene gilt eigentlich als unpolitisch. Offenbar hat sich aber ein Teil abgespalten, der rechtsextrem agiert und im Dunstkreis der sogenannten Reichsbürger aktiv ist. jüg

An dem mittleren der drei Gebäude, in dem Thiemo B. gemeldet ist, wirkt alles so normal wie in der Umgebung. Es hat einen grau-roten Anstrich, einen kleinen Vorgarten. Davor stehen zwei Gartenzwerge, ein Pflanzenkübel und eine Laterne. Ungewöhnlich mutet lediglich das weiß gestrichene, schmiedeeiserne Gitter an, das die Haustür komplett absichert.

"Der wollte offenbar bewusst in der Anonymität leben", erzählt eine aufgeschlossene Frau gegenüber unserer Zeitung. Sie wohnt unweit der Reihenhaus-Zeile. "Der Mann hat ja einen ziemlich auffälligen Pick-up, und wir besitzen auch ein amerikanisches Modell. Da ist es üblich, dass sich die Fahrer grüßen. Wir haben das auch ein paar Mal gemacht, aber der hat nie auf uns reagiert." Sie versteht das nicht. "Wir sind ja ein kleines Dorf. Hier halten alle zusammen. Und wenn dann jemand so bewusst auf Abstand geht, fällt das auf. Ich würde ihn heute nicht mal mehr erkennen, so wenig hat er den Kontakt gesucht." Sie habe die Nachricht noch immer nicht verarbeitet. "Waffen bei uns in der Nachbarschaft - wir sind doch alle so offen und wollen nur in Frieden leben", sagt sie fassungslos.

Unbestätigt blieb gestern von Seiten der Ermittlungsbehörden die Meldung, dass hier in Reilingen sogar instabiler Initialsprengstoff, auch Sprenghütchen genannt, gefunden worden sein soll, den dann Fachleuten gezielt entsorgt hätten.

Sehr viel ahnungsloser und zugeknöpfter als die freundliche Frau geben sich die direkten Nachbarinnen von Thiemo B., als wir mit ihnen sprechen wollen. Eine Nachbarin sagt, sie habe von der ganzen Razzia gar nichts mitbekommen. Am Donnerstag sei sie darauf angesprochen worden, seitdem recherchiere sie im Internet - habe bisher aber noch nichts gefunden.

Die Frage unserer Zeitung an die andere Anwohnerin, ob sie ihren Nachbarn kenne, verneint sie zunächst recht barsch, und schiebt erbost hinterher: "Hören Sie doch auf, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen!" Dann verschwindet sie sofort wieder im Haus.

Auf das Läuten an der gut gesicherten Haustür des mutmaßlichen Täters - sein Name steht übrigens weder an der Türklingel noch am Briefkasten - ist zunächst nur lautstarkes Hundegebell zu hören. Eine Frau öffnet die Tür dann einen Spaltbreit, antwortet aber auf unsere Frage nach Thiemo B.: "Dazu will ich nichts sagen." Das war's auch mit dem Gespräch, die Tür geht zu.

Von Plankstadt hergezogen

Offenbar hat es der Verdächtige, der nach unseren Recherchen bis vor drei Jahren noch in Plankstadt lebte, darauf angelegt, sich und seine Gesinnung in dem 7000-Seelen-Dorf Reilingen komplett von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Klickt man allerdings seine YouTube-Favoriten an, so stößt man unter anderem auf Videos von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und dem 2015 verstorbenen SPD-Politiker Egon Bahr, die sich in den Filmen mit der Souveränität der Bundesrepublik beschäftigen.