Tieren fehlt Sonne und Freilauf

Reilingen. Nach Informationen des Verbandes Badischer Rassegeflügelzüchter (BDRG), wird die Stallpflicht für Geflügel bis 15. März verlängert. Laut BDRG ist dies das Enddatum der Aufstallung, teilt der Kleintierzuchtverein mit. Ob die landesweite Stallpflicht danach komplett aufgehoben wird, ist noch unklar. Es sei auch möglich, dass die Stallpflicht in Nicht-Risiko-Gebieten früher beendet wird. Eine Entscheidung darüber soll in dieser Woche fallen.

Den Hobbyhaltern und Rassegeflügelzüchtern bereitet diese lange Stallpflicht meist große Nöte, da die Tiere in vielen Fällen einen großen Auslauf und lediglich Schlafställe haben. Viele Geflügelzüchter haben ihren Bestand bereits verkleinert, um Rangkämpfe zu umgehen. Die Tiere können auf Dauer so nicht artgerecht gehalten werden, es fehlen ihnen die nötige Sonne und der Freilauf zum Scharren und Baden. "Gerade Enten und Gänse leiden sehr.

Halter protestieren

Inzwischen haben sich viel Geflügelhalter und Züchter zusammengetan, um gegen die fragwürdige Stallpflicht zu protestieren und um über andere Lösungen und Ansätze zu diskutieren", so Vorsitzende Diana Dechant. Es sei noch immer nicht klar nachzuweisen, woher die Erreger der Vogelgrippe eigentlich kommen und Expertenmeinungen gingen weit auseinander. Tatsache sei, dass die Entstehung von Krankheiten fast unausweichlich ist, wenn man Geflügel auf engem Raum einsperre. Das zeigten die Berichte über Ausbrüche der Seuchen in den großen Mastbetrieben.

Die Kleintierzüchter sind bemüht, ihren Tieren die nötige Abwechslung in den Stallungen zu bieten. Doch werde eine Umgestaltung der Gehege wohl unausweichlich sein, denn es wurde vom Landwirtschaftsministerium angekündigt, dass man über jährliche Aufstallungen in den Wintermonaten nachdenkt. "Wir lassen uns unser Hobby jedoch nicht vermiesen, auch wenn das alles mit ungeplanten Kosten und Arbeitsaufwand verbunden ist", so der Tenor der Züchter. zg