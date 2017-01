Über der Burg Wersau weht der Ratswimpel

Die "Burg unter der Grasnarbe" wird langsam, aber stetig derselben entrissen. Nun will der Rat selbst, nachdem ein Investor vom Projekt Schlossmühle absprang, aus dem Gelände einen Archäologiepark schaffen. © Lenhardt

Reilingen. Dieter Rösch (SPD) sprach angesichts der Anträge zum Haushaltsplan 2017 von einer "Schwemme", Peter Schell (FDP) setzte noch einen obendrauf und sah in den insgesamt zwölf Anträgen, einer der SPD, zwei der FWV und neun der CDU, gar die Auswüchse einer Orgie. Doch auch wenn die beiden gestandenen Kommunalpolitiker bekannten, noch nie mit einer solchen Flut von Anträgen konfrontiert worden zu sein, lässt man die Frage der Quantität außen vor und konzentriert sich auf die Qualität, schrumpft die Zahl der Anträge recht schnell auf ein Normalmaß.

So ist ein Antrag, Toiletten im Gebäude der Schillerschule zu reparieren, wie von der CDU gefordert, zum einen Aufgabe der laufenden Verwaltung, sprich ein Hinweis beim Hausmeister oder zuständigen Sachbearbeiter wäre hilfreicher als abzuwarten, bis der Haushalt verabschiedet ist, zum anderen längst erledigt. Und auch der Antrag der Union, die Einführung der Gemeinschaftsschule finanziell zu untermauern, ist eher dem Datum der Antragstellung geschuldet: Es war November und der Grundsatzbeschluss im Rat fiel erst im Dezember.

Hingegen wurde der Antrag auf Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge positiv beschieden. Die CDU hatte deren zwei beantragt, Bürgermeister Stefan Weisbrod sprach sich für eine aus, "die E-Fahrzeuge werden erfahrungsgemäß nicht Schlange stehen", und Dieter Rösch konnte sich mit dem Antrag nur anfreunden, wenn keine fossilen oder atomaren Energiequellen angezapft würden.

Heimatmuseum soll umziehen

Blieb aufseiten der Union ein Antrag über, den im Rat zu behandeln sich lohnte und mit dem sich die CDU einige bittere Worte der FWV einfing: Peter Kneis beantragte die Nutzung des Schlossmühlengeländes durch den Bau eines Heimatmuseums mit angeschlossenen Lagerräumen und Werkstatt sowie die Durchführung archäologischer Grabungen. Eventuell, ließ Kneis seine Gedanken fließen, könnte das Gelände neben dem Heimatmuseum auch einen Archäologiepark beinhalten.

Als Begründung führte Kneis an, dass das Heimatmuseum im "Löwen" mehr Platz brauche und das 2012 von der Gemeinde erworbene Schlossmühlenareal genügend Kapazität habe. Obendrein könne ein Raum für Feiern geschaffen werden, eventuell auch für Trauungen nutzbar, und könnten Ferienwohnungen entstehen.

Sabine Petzold (FWV) zeigte sich ob des CDU-Antrags sehr verwundert, freute sich jedoch, dass die Union ihre Verweigerungshaltung aufgebe und zur Zusammenarbeit bereit sei. Obendrein, so Petzold, sei es ihre Fraktion gewesen, die von je her die Pläne für das Schlossmühlengelände verfochten habe, weshalb sie sehr bedauere, dass es der Verwaltung nicht gelungen sei, mit dem Investor zusammenzuarbeiten. Dieser sei zwischenzeitlich von Bord (wir berichteten), nun stehe die Gemeinde in der Pflicht zu handeln.

Weshalb die FWV einen Antrag mit ähnlicher, wenn auch, wie Petzold meinte, originärer Intention gestellt habe. Seit mehr als drei Jahren werde die "Burg unter der Grasnarbe" ausgegraben, so Petzold, nun solle der entstandene Archäologiepark zu einer Begegnungsstätte ausgebaut werden. Integriert werden könnte das Heimatmuseum und insgesamt sei das Gelände geeignet, zu einer Attraktion für die Gemeinde zu werden.

Gleichzeitig beantragte die FWV, die weiteren Grabungen auf dem Gelände mit 12 000 Euro zu fördern. Damit könne ein Mitarbeiter der Uni Heidelberg bezahlt werden, der gerade seine Doktorarbeit über die Burg schreibt und ohne dessen akademische Aufsicht das Landesdenkmalamt keine weiteren Arbeiten zulasse. Der Doktorand würde dann als Ausgrabungsleiter fungieren. Weitere Mittel sollen für ein Grabungszelt und Baggerarbeiten bereit gestellt werden.

Jens Pflaum (FDP) hielt beide Anträge zum Schlossmühlengelände für überflüssig, es existiere kein Bebauungsplan und bis konkrete Maßnahmen ergriffen würden, sei noch viel Zeit, weshalb aktuell keine Notwendigkeit für einen Haushaltsansatz gegeben sei. Und der Ausgrabungsleiter, fügte er hinzu, werde doch ohnehin von der Uni bezahlt.