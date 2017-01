Von der Notwendigkeit des Kinderhospiz überzeugt

Reilingen. Die Jungs der Gruppe "Hydro-Bierbank" sind immer für eine Überraschung gut. Erst bauten sie eigenständig die fahrende Bierbank, danach sorgen sie mit dem Auftauchen ihres Gefährtes immer wieder für freudige Überraschung an den verschiedensten Plätzen und nun überbrachten sie dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen eine Spende von 800 Euro.

Vielleicht erinnern sie sich noch an die Spendenkasse, die am Stand der "Bierbankjungs" beim Adventsmarkt aufgestellt war? Oder auch an das Versprechen, dass sie von jedem Liter des verkauften Glühweins zwei Euro an das Kinderhospiz spenden möchten? Das war keine Glühweinlaune, sondern ein Vorsatz, der gleich im ersten Monat des neuen Jahres umgesetzt wurde.

Aus der eigenen Kasse wurde der eingenommene Betrag des Adventmarktes nochmal aufgestockt und höchst persönlich übergeben. Anthony Foskett, der Leiter des Hauses in Dudenhofen, freute sich über den Besuch der jungen Männer. Diese hatten das Geld zusammen mit einer "Lego-Miniaturausgabe" der Bierbank überreicht und bekamen in einer Unterhaltung mit der Hausleitung erklärt, dass vom Kinderhospiz traumatisierte und kranke Kinder betreut werden. Manche nur kurzzeitig, andere langfristig, teils auch im eigenen Zuhause. Eltern und Geschwister werden in die Betreuung mit eingeschlossen.

Auf Hilfe angewiesen

"Wir sind sehr auf Spenden angewiesen, denn damit können wir den Kindern und Familien Dinge ermöglichen die ihnen zusätzlich gut tun. Ich danke ihnen vielmals für ihren Einsatz und ihre Großzügigkeit", sagte Anthony Foskett zu der Gruppe, die fast komplett in ihren grünen T- Shirts anwesend war.

"Wir wurden gefragt, ob wir im Frühjahr bei einem Spendentreff teilnehmen würden", erzählte Christopher Beichel. Für ihn und seine Gruppe war aber schnell klar: "Warum noch so lange warten, wir spenden vorher schon". Und so entstand sie Idee schon beim Adventsmarkst zu sammeln. "Aber beim Spendentreff sind wir natürlich auch nochmal dabei", ist sich die Gruppe der Bierbank einig.