Wanderung vom Sumpf ins Paradies

Reilingen. Ohne Schneegestöber, dafür bei eisigen Temperaturen, startete die Winterwanderung der Landfrauen am "Europaplatz". Dick eingepackt - und teilweise mit Ehegatten an ihrer Seite - marschierten die Frauen los in Richtung Fröschau-Graben. Die Führung der Exkursion durch die Reilinger Flur übernahm Peter Geng. "Wir laufen jetzt auf einem Weg, der keiner ist", erklärte der Agraringenieur und Gemeinderat. Der nicht befestigte Weg, der hinter dem Rewe-Markt beginnt und parallel zur Hauptstraße bis zur Mörschgasse verläuft, befindet sich direkt über dem Abwasserkanal "Hauptsammler Süd" und entstand zusammen mit diesem. Er ist, wie Geng erklärt, jedoch kein offizieller Teil des Straßennetzes.

Der Weg führt in das Baugebiet "Fröschau-Wörsch I", dessen Name einiges über die Landschaft verrät, durch die sich früher der Kraichbach schlängelte: "Der Name Fröschau kommt daher", berichtet Geng, "das damals bei jeder Eisschmelze der Kraichbach das Umland überschwemmt und es so so immer viele Frösche in dem Gebiet gab." Für schlammig-sumpfige Verhältnisse spricht auch die Gewannbezeichnung Wörsch, deren Wortverwandtschaft mit "Mörsch" auf eine "leichte Erhöhung in sumpfigem Gebiet" schließen lässt, Geng.

Ein kurzer Halt an einer Baugrube verdeutlichte die sumpfige Vergangenheit der Gegend mit verschieden schattierten dunklen bis schwarzen Erdschichten. Entlang der grünen Felder führte die Wanderung über den Mühlweg in die Gänsweid. "Jetzt laufen wir aufs Paradies zu", verkündete Exkursionsleiter Geng mit Blick auf das Unterdorf, "Warum dieser Teil der Hauptstraße so heißt, darüber scheiden sich allerdings die Geister."

Orientierung für Pilger

Mit dem Verlauf des alten Kraichbachs, vorbei am Gasthaus "Zum Löwen", führte ihr Weg die Gruppe zum Ortsausgang Walldorfer Straße: Kurz nach der Brücke über den heutigen Bach stoppte Geng zum nächsten Halt. Ein kleines Details in der Landschaft eröffnete die Geschichte eines weiteren historischen Weges. Eingelassen in einen alten Zaunpfosten, dienen zwei Jakobsmuscheln dem frommen Pilger als Orientierung auf seinem Weg nach Speyer. Die Burg Wersau könnte in damaliger Zeit, so meinen einige Historiker, auch als Ort der Rast für durchreisende Pilger gedient haben. Und auch heute lässt es sich auf den Spuren der Pilger wandern: "Der Jakobsweg deckt sich ziemlich genau mit der heutigen Speyerer Straße", berichtete Geng.

Über die Klosterstraße ging es weiter zu einem Relikt aus der Zeit, als in Reilingen noch Tabak angebaut wurde - eine Tradition, die 2012 ihr Ende fand. Jetzt thront nur noch der grün bewachsene "Duagschobfe" als Erinnerung am Ufer des Kraichbachs. Das Gewann "Tränkrhein", in dem der Tabakschuppen steht, diente früher als Wasserstelle für Pferde und Kühe in der Gemeinde. Die Geschichtsbücher verweisen jedoch auch auf das Experiment eines italienischen Adligen, wie Peter Geng erklärt: "Im 17. Jahrhundert versuchte ein Baron aus Italien, den schweren, fetten Boden mit seinen Be- und Entwässerungsgräben zum Reisanbau zu nutzen."

Keine Reilinger Reiskultur

Grundsätzlich sei dies sogar möglich, der Baron scheiterte jedoch an der Temperatursumme, die Reis benötigt, um zu gedeihen: 4000 Grad. "Das sind also 100 Tage mit mindestens 40 Grad pro Jahr", erläuterte Geng, warum Reilingen nicht zur Reishochburg wurde, "bis auf die Erwähnung seines Versuchs, taucht der Baron auch nicht mehr in den Geschichtsbüchern auf." Kurz das Neubaugebiet "Herten II" streifend, setzte sich die Gruppe weiter Richtung Reitverein in Bewegung.

Über den Sandweg spazierend, diente die Brücke über die L 723 nach Walldorf als Aussichtspunkt über die Felder zwischen Reilingen und Hockenheim, die aus der erhöhten Perspektive die alten Schlingen des Kraichbachs erahnen ließen. Durch eben jene Felder schlang sich auch der Wanderpfad bis zu "Steinernen Brücke" an der Einmündung L 723/Reilinger Straße. Die Winterwanderung durch die Reilinger Flur endete mit der gemeinsamen Einkehr in der Vogelpark-Gaststätte.