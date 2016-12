Willi Ehringer steht für erfolgreiche Ära

Reilingen. Viel Wehmut gab es in der Weihnachtsfeier der Kapelle des Musikvereins "Harmonie", galt es doch, Willi Ehringer, den Dirigenten des Musikvereins, nach dessen 55-jährigem Wirken in den Ruhestand zu verabschieden. Der Vorsitzende Richard Hartmann brachte in seiner Würdigung zum Ausdruck, dass es unmöglich sei, mit wenigen Worten all das zu beschreiben, was notwendig wäre, um die Bedeutung des außerordentlichen Engagements Willi Ehringers für den Musikverein darzulegen.

In seinen Ausführungen erinnerte Hartmann daran, dass es 1961 ein Glücksfall für den Verein war, als der ehemalige Vorsitzende Gustav Hopf den damals 33 Jahre alten Profimusiker Willi Ehringer als Ausbilder und zukünftigen Dirigenten verpflichten konnte. Die Situation, die der Jazz- und Swingmusiker Ehringer in Reilingen vorfand, war nicht gerade ermutigend. Fünf Jungs und ein Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren bildeten mit ihren nur geringen Kenntnissen die Kapelle des Musikvereins.

Willi Ehringer konnte auf seine musikpädagogische Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zurückgreifen. Bereits nach wenigen Proben gelang es dem gebürtigen Hockenheimer, die jungen Musiker so zu motivieren, dass die kleine Blaskapelle erstmals in der Öffentlichkeit auftreten konnte.

Situationsbedingt musste Willi Ehringer die Arrangements für die kleine Kapelle selbst schreiben. Er blieb dieser für ihn damals begonnenen arbeits- und zeitintensiven Tradition bis heute treu.

Letztendlich ist dies der Grund, warum die heute über 30 Musiker zählende Kapelle ihren eigenen Sound, den "Ehringer-Sound" hat, der weit über die Grenzen von Reilingen hinaus bekannt ist und geschätzt wird, teilt der Musikverein mit.

Begnadeter Trompeter

Bei den vielen Auftritten des Musikvereins in den vergangenen Jahrzehnten beeindruckte der begnadete Trompeter Willi Ehringer das Publikum immer wieder mit Bravourstücken wie dem "Czardas" von Monti, dem "Hummelflug" von Rimsky-Korsakov oder auch "O mein Papa" von Paul Burkhard.

Willi Ehringer hat in seiner Zeit als Dirigent beim Reilinger Musikverein aufgrund seines Erfolges und seiner Leistungen viele Ehrungen erfahren. So erhielt er 1991 die Landesehrennadel Baden-Württembergs, vom europäischen Musikbund (CISM) die "CISM-Verdienstmedaille" und 2001 das "CISM-Verdienstkreuz". Vom Blasmusikverband Baden-Württemberg besitzt der Vollblutmusiker mehrere Dirigentenehrennadeln in Gold mit Diamant, die ab dem 25. Dirigentenjubiläum im Abstand von fünf Jahren verliehen werden.

Die Gemeinde Reilingen ehrte Ehringer 2011 mit der Verleihung der Bürgermedaille. In diesem Jahr wurde Willi Ehringer von Bürgermeister Weisbrod mit dem erstmals vergebenen Ehrenring der Gemeinde Reilingen ausgezeichnet.

Vorsitzender Richard Hartmann bedankte sich mit herzlichen Worten bei Willi Ehringer im Namen des Musikvereins.

Aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste um den Musikverein "Harmonie" und seiner 55-jährigen Dirigententätigkeit wurde Willi Ehringer unter lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen zum Ehrendirigenten ernannt.

In seiner Dankansprache brachte Willi Ehringer mit bewegten Worten zum Ausdruck, dass er gerne Dirigent des Musikvereins war.

Sohn Peter wird Nachfolger

Als Nachfolger für Willi Ehringer wurde vom Verein auf seinen Vorschlag hin sein Sohn Peter Ehringer verpflichtet. Der bisherige Vizedirigent wird nun ab 2017 die Kapelle als Dirigent leiten. zg