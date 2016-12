Zeichen stehen in allen Bereichen auf Expansion

Das Neubaugebiet "Am Rathaus" ist in trockenen Tüchern, im kommenden Jahr soll mit der Erschließung der innerörtlichen Fläche begonnen werden.

Reilingen. Von wegen der Hase hoppelt. Im Gegenteil, die Ohren im Wind, die Läufe raumgreifend unterm Körper saust er wie ein Windhund durchs Bild: "So läuft der Hase". Mit diesem durchaus doppeldeutig gemeinten Motto, entweder bezieht man es auf die Fortbewegungsart des Leporiden, oder in Verbindung mit der Gemeinde als beispielgebenden Vorläufer, verabschiedet sich Reilingen vom Jahr 2016 und drückte ihm rückblickend seinen Charakter auf: Da schaut her, so geht es, wenn man will.

Sicherlich, eine eigenwillige Interpretation des zum Jahresende vorgestellten neuen Mottos der Gemeinde. Dennoch, ein Fünkchen Wahrheit mag sie beinhalten, immerhin ist die Verwaltung, wohl zu Recht, stolz auf das in den vergangenen zwölf Monaten geleistete und auf das Tempo, mit dem die Gemeinde ihr Aussehen verändert. Als Beispiele seien die Baumaßnahmen genannt, Stichwort Herten II und Ortskernsanierung, die Verbesserung des ÖPNV, die Buslinie 719 macht nun Halt in der Gemeinde und zahlreiche Vereinsjubiläen - in der Summe das Bild einer lebendigen Gemeinde.

Herten II auf den Weg gebracht

Die Tops des Jahres s An erster Stelle sind bei den positiven Nachrichten die neuen Ehrenbürger der Gemeinde zu nennen: Der langjährige Bürgermeister Walter Klein (links) und Philipp Bickle (rechts), der sich um die Erforschung der Heimatgeschichte verdient gemacht hat, wurden zu solchen ernannt. s Willi Ehringer wurde für seine 55-jährige Dirigententätigkeit mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet. Zum Ende des Jahres hat er den Taktstock aus den Händen gelegt und wurde vom Musikverein Harmonie zum Ehrendirigenten ernannt. s Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Mit diesem Instrument hat die Gemeinde ihre Entwicklung in die eigene Hand genommen. s Nach über zwei Jahrzehnten währenden Planungen wurde nun das Baugebiet "Am Rathaus" in Angriff genommen. Ein Beispiel innerörtlicher Verdichtung, mit dem sich Fläche im Außenbereich einsparen lässt. s Zahlreiche Vereine durften in diesem Jahr ein Jubiläum feiern - der Obst- und Gartenbauverein wurde ebenso 90 Jahre alt wie der Musikverein Harmonie, der VdK feiert seinen 70. und auf 30 Jahre brachte es der evangelische Posaunenchor. Letzter im Bunde ist der Musikverein, der im Oktober seinen 25. Geburtstag feierte. [mehr...] Die Flops des Jahres t Bei den negativen Schlagzeilen steht das Schicksal der Reilinger Störche obenan. Die Wiederansiedlung schien schon geglückt, im Juni vermeldete das Storchenpaar Nachwuchs, der prächtig gedieh. Doch ein schweres Unwetter wurde den Jungvögeln und einem Elterntier zum Verhängnis. Der überlebende Altstorch verließ Nest und Gemeinde. t Kein Fortschritt wurde beim Projekt Schlossmühle erreicht. Dirk Müller zog sich als möglicher Investor für einen Wiederaufbau mit Museum, Archäologiepark, acht bis zehn Ferienwohnungen, Trauzimmer, Veranstaltungsraum und Gastronomiebereich zurück. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, vielleicht gibt es doch noch eine Chance der Realisierung. Bürgermeister Stefan Weisbrod ist zuversichtlich und Dieter Müller weiteren Gesprächen nicht verschlossen.

Die größten Spuren im Jahr 2016 wird wohl das Baugebiet Herten II hinterlassen, auch wenn der im April erfolgte Spatenstich erst in den kommenden Jahren Früchte tragen wird. 5,6 Millionen Euro Erschließungskosten gilt es für die KWR, die Kommunale Wohnbaugesellschaft Reilingen, zu stemmen, die das gut 7,5 Hektar große Gelände baureif machen wird. 150 Grundstücke sollen entstehen und der Gemeinde mehr Einwohner, viele junge Familien, bescheren.

150 Bauplätze, überwiegend sind Zweifamilienhäuser geplant, werden sich auch auf die Zahl der Kinder auswirken, die in der Gemeinde betreut werden. Weshalb die Gemeinde reagiert, und zeitgleich mit dem Baugebiet plant, eine neue Kindertagesstätte in kommunaler Hand zu errichten. Und nicht nur an Kinder wird bei Herten II gedacht, für die Senioren der Gemeinde ist der Bau einer Pflegeeinrichtung vorgesehen, so dass im Alter niemand seine Heimatgemeinde verlassen muss.

Einzig für die Zauneidechse gilt dies nicht, sie musste ihren Wohnraum verlassen, Herten II Platz machen. Doch ganz vertrieben wurden die Tiere nicht, ihre neue Wohnstatt ist nun beim alten Wasserwerk zu finden und soll ihnen ebenso gefallen wie die alten Behausungen im jetzigen Neubaugebiet.

Zurück zu Herten II und dem zu erwartenden Nachwuchs. Bis die ersten Kinder aus dem Neubaugebiet eingeschult werden, wird die Schiller-Schule zur Gemeinschaftsschule umgewandelt sein. Was den Vorteil hat, dass die Kinder von der neuen Schulform mit ihrem eigenständigen Lernen profitieren und bis zur Mittleren Reife Bildungsabschlüsse vor Ort ablegen können. Wer schon früher oder danach aufs Gymnasium möchte, dem bieten die Kommunen in der Nachbarschaft genügend Auswahl.

Doch Reilingen verändert sein Angesicht nicht nur Richtung Osten, wobei der Flächenverbrauch für Herten II nicht überall auf Zustimmung stieß, auch innerorts werden neue Bauflächen erschlossen und wird mit dem Hobel der Ortskernsanierung am Feinschliff der Gemeinde gearbeitet. So hat der Rat nicht nur die innerörtliche Erschließungsfläche "Am Rathaus" auf den Weg gebracht, sondern auch deren geplante Hauptachse schon getauft - "Martin-Luther-Weg" soll die Straße heißen, eine Verbeugung vor dem Jubiläumsjahr des Reformators.

Auch an anderer Stelle laufen die Vorbereitungen für das neue innerörtliche Baugebiet - in der Alten Friedhofstraße wird das Gebäude der ehemaligen Gärtnerei Weisbrod abgerissen. Der rückwärtige Bereich, Gewächshäuser und andere gewerbliche Räumlichkeiten, war schon vor zwei Jahren beseitigt worden, nun schließt zum Jahresende das noch im Haupthaus befindliche Blumengeschäft und wird das stattliche Gebäude in der zweiten Januarhälfte abgerissen.

Anschluss an Buslinie

Ansonsten greift das Sanierungsprogramm der Gemeinde, bei dem mit Mitteln des Landes behutsam Verbesserungen erreicht werden sollen. So wurde ein Eckgrundstück in der Hauptstraße 127 geräumt, das dort befindliche Wohnhaus wurde abgerissen, und übergangsweise als Parkfläche hergerichtet. Wenn die Bierkellergasse im Frühjahr neu gestaltet wird, dann soll die Fläche mit überplant werden.