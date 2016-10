Sogar ein Schmetterling umschwärmt die Schönen

Die kürfürstliche Sommerresidenz in Schwetzingen gleicht an diesem Samstag einem wahren Märchenschloss: So kommt es nicht nur der knapp dreijährigen Amelie vor, die mit ihren Großeltern Monika und Günter Lopp aus Ketsch gekommen ist. Überall wandeln Prinzessinnen und Königinnen in wunderschönen glitzernden Kleidern und dazu Prinzen und Könige mit Zepter in der Hand.

Zum 3. Hoheitentreffen der Metropolregion sind über 140 gekrönte Häupter aus Nordbaden, Südhessen und der Pfalz in die Spargel- und Festspielstadt gekommen. Rosenkönigin Theresa aus Karlshuld und Spargelkönigin Isabella aus Schrobenhausen gehören zu den am weitesten angereisten "Royals", sie kommen aus den neuen Patenstädten Schwetzingens in Bayern. Aus dem Odenwald ist Apfelkönigin Sina I. gekommen, aus Zeiskam die Pfälzische Zwiebelkönigin Melanie I. mit Prinzessin Svea I., Blumen-, Blüten- und Weinhoheiten gehören zu den Gästen. Kein Wunder, dass selbst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hin und weg ist: "Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden", zitiert er Kafka auf der Bühne des Rokokotheaters und blickt zu den Hoheiten, die dort platziert sind: "Und ich erkenne hier so viele Schönheiten . . ." Die Lacher sind ihm sicher. Pöltl weiter: "Sie sind fröhliche und sympathische Botschafter für unsere Region. Sie sind die Gesichter unserer Heimat. Und Sie machen die Region auch jenseits ihrer Grenzen bekannt."

Kleiner Störenfried

Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, klinkt sich in dieses Lob ein, bis ein kleiner Störenfried die Blicke der rund 330 Gäste im Theater auf sich lenkt: Ein Schmetterling - wer kann's ihm verdenken - umschwärmt die Hoheiten. "Wir haben so lange geprobt, aber das er mir jetzt die Schau stiehlt, war nicht abgemacht", witzelt Hörrmann und baut das Insekt gekonnt in seine Rede ein. Dabei spannt er den Bogen von der Zeit der Kurfürsten zur heutigen Metropolregion Rhein-Neckar und betont insbesondere die identitätsstiftende Wirkung und touristische Bedeutung von historischen Bauwerken wie dem Schwetzinger Schloss.

Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, schreibt den königlichen Vertreterinnen ebenfalls eine bedeutende Rolle zu: "Rhein-Neckar ist nicht nur wirtschaftsstark, sondern auch voller Lebenslust. Sie, liebe Hoheiten, tragen hierzu einen wichtigen Teil bei. Sie pflegen und leben das regionale Brauchtum. Für dieses ehrenamtliche Engagement danken wir Ihnen von Herzen."

Für Schwetzingen ist das Hoheitentreffen mit einem weiteren Höhepunkt verbunden: Nach über sechsjähriger Regentschaft dankt Spargelkönigin Katharina I. ab. "Es war eine tolle Zeit mit vielen schönen Begegnungen", blickt sie zurück, in der Stimme schwingt freilich Wehmut mit, aber auch Freude, auf das, was kommt: "Ich bin auch glücklich, jetzt wieder ,nur' Katharina Becker zu sein", gesteht die junge Mutter, die sich nun auf die gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Familie freut. Janine I. vom Spargelhof Renkert strahlt übers ganze Gesicht, als Katharina ihr die königliche Schärpe über ihr nachtblaues, mit Strass besetztes Kleid legt und die Krone aufsetzt. "Janine wird es gut machen", ist sich Katharina sicher. Und das beweist ihre Nachfolgerin auch gleich mit einer herzlichen und launigen Rede: "Das ist der Traum eines jeden Mädchens, einmal Prinzessin zu werden. Aber vor so vielen Menschen eine Rede zu halten, gehört eher weniger dazu." Für diesen humorvollen Einstieg fliegen der 16-Jährigen die Herzen zu.

Musikalische Überraschung

Das Geschehen verfolgt die kleine Amelie mit ihren Großeltern staunend von der Empore. Ganz ruhig lauscht das Mädchen der Marsch-Musik des Schwetzinger Kammerorchesters und dem Überraschungsauftritt von "Evas Schwestern". Erst ganz klassisch präsentieren Elena Spitzner, Anne Malsam und Christine Laqua ihren Gesang und schmettern dann unter blau-rotem Scheinwerferlicht ABBA's "Dancing Queen" umgedichtet auf die scheidende Spargelkönigin Katharina - ein richtiger Knaller!

So beschwingt starten schließlich Gäste und Hoheiten zum "Schwetzinger Herbst" mit seinen vielen Aktionen in der Innenstadt. Amelie holt sich freilich noch Autogramme von den Schönheiten. Und für sie steht schon jetzt fest: Irgendwann wird auch sie mal eine Prinzessin sein. (kaba)