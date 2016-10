Sarah Connor - und zwar in „Muttersprache“

Im neuen Cowgirl-Outfit und komplett auf Deutsch - so tritt Sarah Connor auf. © zg

Kaum ist Bilanz gezogen, beginnt schon die Organisation fürs nächste Jahr. Provinztour-Chef Rolf Weinmann konnte jetzt, so früh wie nie, einen ersten Vertrag für die Open-Air-Reihe Musik im Park abschließen. Sarah Connor kommt am Samstag, 5. August, um 20 Uhr in den Schwetzinger Schlossgarten. Und am Donnerstag beginnt bei der Schwetzinger Zeitung im Kundenforum am Schlossplatz der Vorverkauf. Unsere Zeitung präsentiert seit mehr als zehn Jahren Musik im Park.

Was für ein starkes Comeback lieferte Sarah Connor im letzten Jahr mit ihrem Album "Muttersprache" ab! Ihre erste deutsche Platte konnte knapp ein Jahr nach Erscheinen jetzt bereits die Platin-Auszeichnung verbuchen und steht stellvertretend für eine ganz neue, eine gereifte Sarah Connor - total sympathisch und authentisch. Klar, dass auch die gleichnamige Tour ein großer Erfolg war. Und die wird Ausnahmekünstlerin Sarah Connor fortsetzen und damit ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen, so verspricht sie in einem Gespräch mit den Veranstaltern.

"Wie schön Du bist" als Top-Hit

Zur Person Sarah Connor (36) wurde in Delmenhorst als Sarah Marianne Corina Lewe geboren. Ihren Durchbruch hatte sie 2001 mit der Single "Let's Get Back to Bed - Boy!" und dem Debüt-Album "Green Eyed Soul". Mit "From Sarah with Love", "Music is the Key", "Just one last Dance", und "From Zero to Hero" erreichte sie erste Plätze der deutschen Hitparade.

Sarah ist das älteste von sieben Kindern von Michael Lewe, einem Werbetexter aus New Orleans,und Soraya Lewe-Tacke, einem Ex-Model.

Peinlichstes Kapitel der Karriere war 2004 die Hochzeit mit Sänger Marc Terenzi, die in Pro Sieben als Doku-Soap vermarktet wurde. Sie hielt bis 2008, ihr entsprangen zwei Kinder. Mit Manager Florian Fischer bekam sie 2011 ihr drittes Kind. Derzeit ist sie wieder hochschwanger.

Nach längerer Pause ist sie mit "Muttersprache" durchgestartet. jüg

Die erste Single-Auskopplung "Wie schön Du bist" erreichte Platz 2 der deutschen Single-Charts und ist inzwischen ebenfalls mit Platin prämiert. "Muttersprache" gilt als außergewöhnliches und sehr persönliches Album voller Songs, die überraschen und berühren. Die durch Connors einzigartige Stimme so vertraut und doch so neu klingen und vielleicht zum ersten Mal wirklich zu ihr passen. Auf Deutsch, authentisch, unterhaltsam und zugleich voller Bauchgefühl - Sarah Connor hat sich von ihrer Pop-Vergangenheit gelöst - wirkt endlich echt und aufrichtig, emotional wie noch nie zuvor.

Das Album hält sich seit der Veröffentlichung, also seit mehr als einem Jahr, in den offiziellen deutschen Album-Charts, wo es zum Release am 22. Mai 2015 direkt auf Platz eins durchschoss. Zur Tour kamen über 120 000 Besucher, die Aufnahme der Live-Scheibe "Muttersprache Live - Ganz Nah" und ein grandioser Auftritt bei der Echo-Preisverleihung 2016, wo sie ihre aktuelle Single "Kommst du mit ihr" zusammen mit dem Brit-Pop-Wunder James Bay performte, runden den Erfolg ab. Heute hat "Muttersprache" den Dreifach-Platin-Status und ist damit das erfolgreichste Connor- Album aller Zeiten. Auch 2017 dürfen sich Sarahs Fans auf tolle Stimmung bei den Open-Air-Konzerten freuen, die die bis dahin vierfache Mama zugesagt hat.

Vorverkauf beginnt

Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 13. Oktober 2016, bei der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen und läuft danach auch bei anderen Vorverkaufsstellen und über die Ticket-Hotline 0621/10 10 11.