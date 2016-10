Ullmanns mitreißender Seelenstriptease

Schwetzingen. Was für ein emotionsgeladener, leidenschaftlicher Abend! Da haben Stephan Ullmann mit seiner fabelhaften Band und "der Typ am Klavier", Markus Zimmermann, ganze Arbeit geleistet. Die beiden Vollblutmusiker treffen in der stimmungsvollen, schon intimen Atmosphäre der Alten Wollfabrik auf ein Publikum, das richtig Bock auf Neues hat. Und das gibt's zu 200 Prozent!

Stephan Ullmann stellt sein erstes Soloalbum "Alles anders" vor, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, und Markus Zimmermann hat selbst geschriebene Titel mitgebracht, die auch er auf eine CD pressen möchte - eine perfekte Symbiose für ein wunderbares Konzerterlebnis.

Gefühlvoll stimmt Zimmermann mit seiner kraftvollen Stimme und den flinken Fingern am Piano in den Abend ein: "Optimist" heißt sein erstes Lied. Der 27-jährige Bruchsaler sitzt dabei mitten im Publikum, zwischen den Tischen vor der Bühne, auf denen Kerzen schimmern und Menschen ihm lauschen. Gut 300 sind gekommen, anfangs an den Randbereichen des Auditoriums noch in Plauderlaune, doch schon beim zweiten Lied hat er alle gepackt: "Einmal dein Leben leben", ein eingängiger Text, ein spannendes Tempospiel, gefolgt von dem melodischen "Dorthin.

Da sitzt dieser smarte Kerl mit waldgrüner Beanie und schwarzer Bikerjacke, ist ganz bei sich, ganz bei seinen Liedern, lässt die Hände über die Tasten fliegen, schließt die Augen bei den Balladen. Der Pianomann macht seine Show, ruhig, bestimmt, eingängig - fantastisch. Poesie schwingt mit, gerade auch bei "Drehst du dich um", ein Stück von Hildegard Knef, wie Markus Zimmermann erzählt. Sein Manager ist Knefs Nachlassverwalter und hat das Lied "ausgegraben".

"Für das nächste Stück brauche ich eigentlich einen Kinderchor für den Refrain - oder macht ihr mit?", fordert er zu "Das wünsch ich dir" auf. Die Zuhörer erfüllen den Wunsch - und nicht nur diesen: Die Zugabe wird zurecht eingefordert und trifft mit "Einer von den Guten" genau den Eindruck, den Zimmermann hinterlässt: Er ist einer von den Guten, wenn nicht sogar einer der besten Musiker des Landes. "Er schafft es gut, einen mitzunehmen, hat eine sehr emotionale Stimme und man spürt, dass er Spaß beim Spielen hat", fasst Dennis Lauer aus Ludwigshafen trefflich zusammen.

Musikalische Reinkarnation

Mitreißen - das schafft Stephan Ullmann von der ersten Sekunde an. Im blauen Scheinwerferlicht stimmt er an: "Ich nehme mein Herz in meine Hand, versuche mein Leben jetzt zu ändern" . . . der Text von "Alles anders", dem Titelsong seiner ersten Solo-CD, geht sofort ins Blut. Rockig, melodisch und vor allem offenherzig - diese Attribute vereint die deutschsprachige Songpremiere Ullmanns. Der 48-jährige Mannheimer zelebriert geradezu eine musikalische Reinkarnation, ohne sich dabei zu verstellen, und findet dafür in seinem "Wohnzimmer" Wollfabrik die offenen Ohren, die er sich erhofft hat. Er packt mit "Die alten Fotos" sein Seelenleben aus und die Erinnerung an die verflossene Liebe wird automatisch bei jedem zum Kopfkino. Eine Hommage an die eigenen Kinder (Ullmann: "Das Schönste, was es gibt") setzt er wunderbar mit "In deinen Adern" um, das, wie viele Lieder der CD, aus der Feder von Erdmann Lange, auch Programmleiter der Kinos Atlantis und Odeon in Mannheim, stammt. Christian Herzberger verleiht mit seiner Violine dem Ganzen den emotionalen Touch - genauso wie bei der wunderbaren Ballade "Wenn die Blätter fall'n". Mucksmäuschenstill ist's dabei im Raum und das nach den drei kraftvollen, groovigen Nummern mit kernigen Texten rund um die Zweisamkeit "Im Auge des Sturms", "Du lügst so schön" und "Am offenen Herzen".