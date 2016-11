17 leuchtende Meilensteine

Der Schwetzinger Kammerchor "Quatro Forte" feierte am Sonntagabend im Mozartsaal sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert, das die Besonderheit dieses Ensembles in perfekter Weise hervorhob. Der festliche Rahmen zeigte sich auch darin, dass Landtagsabgeordneter Manfred Kern, Ehrenvorsitzender des Chors, eigens ein Grußwort an das Publikum und die Gäste richtete. Hocherfreut zeigte sich Kern über die überwältigende Resonanz - fast kein Stuhl blieb leer im Saal -, und er dankte allen, die mitgeholfen haben, diese besondere Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Stadt möglich zu machen. Namentlich rief er danach jedes einzelne Chormitglied auf, das unter Applaus in Reihenfolge des Eintrittsjahrs in den Saal einzog und sich vorne aufstellte.

In seinem Schlusswort hob auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hervor, was der Chor Großartiges für die Stadt geleistet habe: "Wir sind stolz, so einen Chor hier zu haben, in der Stadt, in der Region", sagte er, "der 25 Jahre lang das Kulturleben bereicherte und es auch in Zukunft tun wird." Er übergab ihm einen 250-Euro-Scheck, der symbolisch die Leistung des Ensembles würdigte.

Von Renaissance bis Gegenwart

Und das Programm machte dem Namen des Kammerchors alle Ehre. Zum Geburtstag führte er 17 Werke auf, die "leuchtende Meilensteine" in seiner Geschichte darstellen. Unter der Leitung des Dirigenten Alexander Gütinger ist dem Ensemble in einer Besetzung von ebenfalls 17 Sängerinnen und Sänger somit ein denkwürdiges Jubiläumskonzert gelungen, wobei die Palette des Repertoires von der Renaissance bis zur Gegenwart reichte, von weltlichen und geistlichen Liedern, von deutschen bis hin zu italienischen, finnischen, amerikanischen und ungarischen Komponisten. Jedes einzelne Stück hatte für den Chor eine besondere Bedeutung und die Mitglieder erzählten zwischen den Beiträgen, warum dies so sei und welche Erinnerungen sie damit in Verbindung bringen. Auch der Chorleiter steuerte eine Geschichte bei und zeigte auf, wie wichtig Textverständlichkeit und Intonation seien, die der Chor dann auch im Laufe des Abends eindrücklich demonstrierte. So bekamen die Besucher einen Einblick in die 25-jährige Chorgeschichte, seinen Alltag, die Proben und die Geselligkeit, die ebenfalls eine wichtige Rolle im Vereinsleben spielt.

Das sorgfältig durchkomponierte Programm begann mit "Ave Maria" von Vittoria, das seine Klangfülle im hierfür idealen Raum des Mozartsaals wunderbar entfalten konnte. Die unter der fordernden Leitung Gütingers erarbeitete, äußerst harmonische Interpretation dieses Stückes gilt es auch bei all den anderen Werken herauszustreichen: bei dem innigen "Die mit Tränen säen" von Schütz, beim effektvollen "O Magnum Mysterium" von Laundsen, beim berückend tiefgründigen "Morgengebet" von Mendelssohn oder bei "God be in my head" von Rutter, bei den geschmeidigen Arien "Ecco mormora l'onde" und "Lasciate mi morire" von Monterverdi sowie bei dem traumhaften "In stiller Nacht" von Brahms. Einen Höhepunkt bildete dabei "Jesus und die Krämer" von Kodaly, wo die Sängerinnen und Sänger die Vielschichtigkeit und Tiefe dieser komplexen Komposition vorzüglich mitgetragen haben.

Begeisterter Applaus

Für all das gab es am Ende langanhaltenden, begeisterten Applaus. Mit zwei Zugaben, "O Täler weit, o Höhen" und dem "Irischen Segen", bedankten sich das Ensemble und sein Leiter bei den begeisterten Besuchern, die am Ende, zur Feier des Tages, mit einem Sektgläschen auf die nächsten 25 Jahre anstoßen durften.