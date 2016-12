2017 steht alles „über Kreuz“

"Wir haben 500 Besucher ausgiebig befragt, auch nach der Zufriedenheit. 96 Prozent sind mit dem Schwetzinger Schloss samt Schlossgarten zufrieden", sagt Michael Hörrmann bei der gestrigen Bilanz-Pressekonferenz. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten lächelt, denn es gibt viel Positives über das Themenjahr "Welt der Gärten" 2016 zu berichten.

"An den 16 besucherstärksten Monumenten in Baden-Württemberg wurde die repräsentative Umfrage durchgeführt, Schwetzingen liegt in Sachen Beliebtheit auf Platz zwei. Doch wer an der Spitze ist, ist der Gejagte", merkt Hörrmann an.

Die Zahlen würden beweisen, dass Schloss und Garten deutlich attraktiver geworden seien: Während 2010 rund 523 000 Besuche verzeichnet wurden, waren es 2015 schon etwa 703 000, im zu Ende gehenden Jahr komme man schätzungsweise auf rund 720 000 Besuche. Zudem habe sich der Radius vergrößert, aus dem die Gäste anreisen. Von 150 Kilometern im Durchschnitt sind es in diesem Jahr 228 Kilometer.

Doch 50 Prozent der Besucher stammen aus der Region. "In Schwetzingen haben wir so viele regelmäßige Besucher wie in sonst keinem anderen Monument hierzulande", sagt Hörrmann. Demnach wurden 2016 etwa 13 000 Dauerkarten verkauft. "Touristen sehen Schwetzingen als Gesamtpaket - sie kommen für einen Tag her, sehen sich die Stadt an und besichtigen Schloss und Schlossgarten. Die Besucherumfrage ergab, dass jeder Gast etwa 53 Euro pro Besuch ausgibt. Das zeigt auch, wie hoch der wirtschaftliche Wert des Schlosses für die Region ist", findet der Geschäftsführer.

"Meckern auf hohem Niveau"

Schlossverwalterin Sandra Moritz zeigt sich ebenfalls zufrieden: "Meine Kollegen und ich sind täglich damit beschäftigt, den Besuchern einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen. Hier spielt auch die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt eine große Rolle." Neben all der erfolgreichen Veranstaltungen - darunter die Ausstellungen des "Vertikal"-Fotografen Horst Hamann und von Natalija Ribovic, die mit ihrem Kunststoff-Hasen für spannende Diskussionen gesorgt habe, die Wiedereröffnung des sanierten Schlosses samt historischer Räume sowie das Interkulturelle Fest - gab es jedoch auch negative Ereignisse. "Der Vandalismus im Schlossgarten im Februar hat uns stark getroffen. Durch die Mithilfe von Stadt und Bürgern ist seitdem zum Glück nichts mehr passiert und das bleibt hoffentlich auch so. Auch der Sturmschaden bei ,Schloss in Flammen' im Juli hat uns beschäftigt", so Moritz. Doch dank der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten habe man für jedes Problem schnell eine Lösung gefunden.

Nicht ganz barrierefrei

"Etwas weniger zufrieden waren die Besucher mit der Sauberkeit der Sanitäranlagen und dem Angebot im Museumsshop. Uns ist zudem bewusst, dass wir barrierefreier werden müssen. Doch wir meckern hier auf hohem Niveau", findet Hörrmann. Er kündigt an, dass im nächsten Jahr der Gartenpavillon renoviert wird. Gemeinsam mit Sandra Moritz stellt er noch das Motto fürs Themenjahr 2017 vor: "Über Kreuz - Reformation und Gegenreformation in Klöstern und Schlössern". Das Reformationsjubiläum macht eben auch vor den Staatlichen Schlössern und Gärten nicht halt. Dazu wird es ab April passende Führungen und weitere Angebote geben, die in unserer Zeitung und auf der Internetseite des Schlosses vorgestellt werden.