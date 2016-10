40 neue Parkplätze in der Mannheimer Straße

40 neue Parkplätze entlang der Mannheimer Straße, nur 15 davon mit Parkschein oder Parkscheibe: Das ist ein erstes Ergebnis des Bürgertermins im April dieses Jahres, bei dem es um die mögliche Einrichtung einer dritten Bewohnerparkzone im Bereich zwischen Luisenstraße und Rondell gegangen war, heißt es in einer Pressemitteilung.

Moderiert von Verkehrsplaner Professor Christoph Hupfer, Forum Mobiles Schwetzingen, suchten Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel mit den dortigen Anwohnern nach einer Lösung zur Entlastung des Parkdrucks in diesem Gebiet.

Bereits Entlastung sichtbar

Parkregelung im Einzelnen Zwischen Hildastraße und Heckerstraße: Parken mit Parkschein, werktags 7 bis 19 Uhr. Zwischen Heckerstraße und Augustastraße: Parken mit Parkscheibe (1 Stunde ), werktags 8 bis 19 Uhr, zusätzlich eine Ladezone (werktags 7 bis 19 Uhr) vor der Reinigung (Haus-Nummer 77). Zwischen Grenzhöfer Straße (nach "Storchen") und Haus-Nr. 100: Parken mit Parkscheibe (1 Uhr) , werktags 8 bis 19 Uhr. Zwischen Viktoriastraße und Haus Nummer 97: Parken "unbewirtschaftet", also ohne Beschränkung. Zwischen Haus-Nummer 110 bis Haus-Nummer 122: Parken "unbewirtschaftet", also ohne Beschränkung. zg

Im Ergebnis wird die Stadt nun insgesamt zirka 40 neue Parkplätze entlang der Mannheimer Straße zwischen der Einmündung Hildastraße und dem Rondell ausweisen. 25 Parkplätze werden unbewirtschaftet, also ohne Beschränkung, eingerichtet. Dies betrifft die Parkplätze ab der Viktoriastraße bis zum Rondell. Lediglich die 15 Parkplätze in Innenstadtnähe sind mit Parkscheibe (eine Stunde frei) oder mit Parkschein vorgesehen. In einem ersten Schritt wurde ein Teil der Beschilderung schon aufgestellt. In den ersten Tagen danach zeigte sich bereits, dass die neu geschaffenen Parkplätze rege genutzt wurden. In den nächsten Tagen sollen die restlichen Schilder aufgestellt werden.

Weitere Zone zurückgestellt

Für Pascal Seidel sind die zusätzlichen Parkplätze ein guter erster Schritt zur Lösung des Problems. "Wir haben im Anschluss an den Bürgertermin Gespräche mit dem Busverkehr-Rhein-Neckar geführt und erreicht, dass die bestehenden Halteverbote in der Mannheimer Straße für die dort fahrenden Busse größtenteils nicht mehr benötigt werden. Durch den Wegfall dieser Halteverbote können wir zeitnah die neuen Parkplätze einrichten und den Parkdruck deutlich entschärfen. Die zusätzlichen Parkplätze führen zudem zu einer Verschmälerung der Gesamtfahrbahnbreite, was den Effekt einer Geschwindigkeitsreduzierung auf die dort ohnehin nur erlaubten 30 Stundenkilometer hätte."

Die Schaffung einer dritten Bewohnerparkzone in diesem Bereich, dem so genannten Moabit, ist damit erst einmal zurückgestellt. Die Stadtverwaltung möchte zuerst auswerten, inwieweit die neuen Parkplätze in der Mannheimer Straße bereits für eine Entlastung sorgen. zg