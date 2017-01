Abbas lächelt das Erlebte einfach weg

Seit November geht Abbas an die Ehrhart-Schott- und an die Carl-Theodor-Schule.

Bei der großen Spieleausstellung im Jugendzentrum "Go In" testete Abbas mit einer Freundin Brettspiele.

Wenn Abbas lächelt, ahnt wohl kaum jemand, was der junge Syrer bereits mit seinen 18 Jahren durchmachen musste. Doch seine Augen bergen Traurigkeit: Vor über zwei Jahren nahm das Schicksal seinen Lauf, als der damals 16-Jährige in seiner Heimat Damaskus von den Eltern zum Einkaufen geschickt wurde. Eine Bombe, die in der Nähe seines Zuhauses explodierte, traf ihn mit voller Wucht. Zahlreiche Metallsplitter bohrten sich in den jungen Mann. Sein Rückenmark wurde dabei stark beschädigt - Abbas wird nie wieder laufen können.

Unsere Zeitung hat die bewegende Geschichte des jungen Mannes in den vergangenen zwei Jahren verfolgt und immer wieder berichtet. Wir haben nachgefragt, wie es ihm heute geht. Sein Cousin Jaafar Marahli aus Mannheim lässt dabei noch einmal alles Revue passieren.

Hilfe von Raquel Rempp

Viele Monate hatte Abbas große Schmerzen, doch in Damaskus konnte ihm kein Krankenhaus helfen. Sein Cousin versuchte alles, um ihn nach Deutschland zu holen. Doch dabei stand er nicht nur vor bürokratischen, sondern auch vor finanziellen Hürden, wie er beim jüngsten Besuch unserer Zeitung verrät: "Ich habe hunderte E-Mails verschickt, Telefonate geführt und in zahlreichen Krankenhäusern nachgefragt. Im März 2015 war ich kurz davor aufzugeben." Doch dann kam Stadträtin Raquel Rempp ins Spiel. "Die Oma einer Arbeitskollegin meinte, sie kenne eine engagierte Frau, die vielleicht helfen könnte", erinnert sich Marahli.

Bleibe in Obdachlosenunterkunft

"Ich versprach, alles zu versuchen", so die Stadträtin. Gemeinsam richteten sie ein Spendenkonto ein und gingen auf die Suche nach einem deutschen Krankenhaus, das Abbas mit den so dringend benötigten Operationen helfen würde. Zu diesem Zeitpunkt litt der junge Syrer an offenen Stellen am Körper, eine Blutvergiftung drohte. "Das Krankenhaus in Karlsbad-Langensteinbach bot die Operationen für 100 000 Euro an, die Ärzte operierten ohne Honorar", weiß Raquel Rempp, die schließlich dafür sorgte, dass Abbas und Papa Ammar nach Deutschland kommen konnten: "Am 15. Oktober 2015 haben wir die beiden am Frankfurter Flughafen abgeholt, das war so bewegend", erinnert sie sich.

Fast ein Jahr lang verbrachte Abbas im Krankenhaus, einige Splitter wurden entfernt, der junge Syrer langsam an den Rollstuhl gewöhnt. Seit Anfang Oktober dieses Jahres lebt der 18-Jährige mit seinem Vater in einer barrierefreien Obdachlosenunterkunft in Schwetzingen, wo wir ihn ebenfalls besucht haben. "Mir gefällt es sehr gut hier", verrät Abbas, während sein Cousin Jaafar Marahli extra arabischen Mokka aufsetzt.

Auf dem Tisch in der Küche steht Gebäck, die Einrichtung ist spartanisch, dafür aber heimelig. "Es war alles andere als einfach, in Schwetzingen eine barrierefreie Unterkunft zu finden", sagt Raquel Rempp, die regelmäßig zu Besuch kommt. Auf dem Handy zeigt Abbas seine beiden Schwestern - zum 18. Geburtstag haben sie ihm ein Video aus Damaskus geschickt. "Es ist traurig, dass seine Geschwister und seine Mutter noch in Syrien sind, aber da lässt sich momentan nichts machen", weiß sein Cousin. Doch man versuche, das Beste aus der Situation zu machen.

"Abbas spielt mit Leidenschaft Tischtennis, eine nette Freundin - Dany Susan - nimmt ihn immer mit zum TV Schwetzingen", merkt Rempp an. Auch in Sachen Schule hat sich einiges getan: Seit November besucht Abbas die Ehrhart-Schott- und die Carl-Theodor-Schule, wo er Englisch lernt und Kontakt zu Gleichaltrigen hat: "Seine Mitschüler haben ihn herzlich aufgenommen."

Endlich Kontakt zu Gleichaltrigen

"Er muss nach wie vor fleißig Deutsch lernen und das klappt natürlich besser, wenn man Kontakt zu Gleichaltrigen hat. Außerdem möchte man als 18-Jähriger ja auch mal raus und Action haben", sagt die Stadträtin und blickt dabei zu Abbas hinüber, der ihre Aussage mit einem Lächeln bestätigt. Der junge Syrer lächelt viel, wirkt jedoch auch nachdenklich und etwas schüchtern: "Ich kann mich an alles genau erinnern", sagt er und meint damit die Bombenexplosion. "Natürlich ist er trotz aller Fortschritte traumatisiert - wer wäre das nicht - aber es geht Schritt für Schritt bergauf", findet Raquel Rempp. Was an diesem Tag keiner der Anwesenden ahnt: Nur wenige Wochen später schlägt das Schicksal erneut zu, Abbas Unterkunft ist nach einem Wasserschaden nicht mehr bewohnbar. Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich bis Februar dauern, zurzeit leben er und sein Vater in einer gegenüberliegenden Wohnung, die sie sich mit zwei Obdachlosen teilen müssen: "Super wäre eine Unterkunft in der Oststadt, da Abbas seit November ja dort in die Ehrhart-Schott- und in die Carl-Theodor-Schule geht."

Aber auch eine Wohnung in einem anderen Stadtteil sei machbar, da er inzwischen sehr selbstständig sei und auch mit dem Rollstuhl in den Bus komme. "Wir sind für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar", so Stadträtin Rempp abschließend.