„Aki“ Watzke erklärt die „Echte Liebe“

Einer der großen Momente für Hans-Joachim Watzke (2. v. r.). Zusammen mit Erfolgstrainer Jürgen Klopp (r.) hält er bei der Triumphfahrt am Dortmunder Borsigplatz die Meisterschale in die Menge. Das war am 15. Mai 2011.

Das wird ein spannender Abend im Rokokotheater. Denn seit wenigen Tagen steht es fest: Hans-Joachim Watzke (57), der Geschäftsführer der legendären Borussia aus Dortmund, kommt zum Talk im Schloss, den Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Stadtwerke und Schwetzinger Zeitung ausrichten. Am Montag, 14. November, wird "Aki" Watzke uns die Bundesliga erklären und zusammen mit den Moderatoren Dirk Borgartz und Jürgen Gruler über Fernsehgelder, hohe Transfersummen, zu viele schwere Fouls und die Nationalmannschaft plaudern. Ab heute läuft der Vorverkauf im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung. Sputen Sie sich, denn erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell weg.

Hans-Joachim Watzke ist in Marsberg in Nordrhein-Westfalen geboren, wohnt noch heute dort und leitet ehrenamtlich den dortigen Fußballverein, in dem er viele Jahre auch aktiv gespielt hat. Nach dem Abitur studierte Watzke Betriebswirtschaftslehre und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Anschließend gründete er die Watex Schutz-Bekleidungs-GmbH, die Arbeitsschutzbekleidung und Feuerwehruniformen produziert. Er war Geschäftsführer dieses Unternehmens, bis ihn die Borussia Dortmund am 15. Februar 2005 zum Geschäftsführer berief, nachdem er bereits seit November 2001 Schatzmeister des Traditionsclubs von 1909 gewesen war. Seither führt er in Personalunion die Geschäfte des hundertprozentigen Tochterunternehmens BVB Stadion Holding GmbH. Sein Vertrag als Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund läuft noch bis Ende 2019. Klar, dass er in Schwetzingen die Frage beantworten soll, ob er danach im harten Geschäft des Profifußballs weitermachen wird.

Watzke hat die Borussia saniert

Zusammen mit Präsident Reinhard Rauball und dem Finanzgeschäftsführer Thomas Treß bewahrte er 2006 das westfälische Fußballunternehmen durch Umstrukturierung der Verbindlichkeiten vor der Insolvenz. In den folgenden Jahren konnte der BVB mit Watzke die Altlasten des Unternehmens weiter reduzieren. Watzke versucht aktiv, den Einfluss von Investoren auf das operative Geschäft eines Bundesligisten zu beschränken, und tritt als Kritiker der heutigen Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga auf, die seiner Meinung nach fanstarke Vereine wie Schalke 04 oder Borussia Dortmund im Vergleich zu weniger anhängerstarken, aber finanziell besser gestellten Clubs wie Wolfsburg, Leverkusen oder Hoffenheim benachteiligt.

Mit seinen Aussagen eckt Watzke immer wieder bei Kollegen in der Bundesliga an. Zuletzt machte er Schlagzeilen, als er nach den schweren Fouls bei den ersten Bundesligaspielen der laufenden Saison seinem Trainer Tuchel den Rücken stärkte, der die Vorgehensweise der Gegner massiv kritisiert hatte. Auch mit dem FC Bayern und seiner beherrschenden Rolle in der Liga hat sich Watzke immer wieder auseinandergesetzt.

"Aki" Watzke ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er tritt auch immer wieder als Motivationscoach auf, so dass das Motto des Abends in Schwetzingen mit "Echte Liebe" hervorragend gewählt ist. Los geht es an diesem Abend um 19.30 Uhr. Danach können die Besucher bei Brezeln und einem Gläschen Bier oder Sekt miteinander ins Gespräch kommen. jüg