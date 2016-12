Als Kind ins KZ nach Gurs deportiert

Zu Besuch im April 2006: Marthe Springer (v. l.), Hellen Schloss, Henry Lormans, Annette Fehsinger. © Glöckler

Aus Antwerpen erreichte uns vergangenes Wochenende die traurige Nachricht vom Tode der 1930 in Schwetzingen geborenen Annette Fesingher, geborne Bierig. Sie gehörte zu den wenigen noch lebenden Juden, die während der Naziherrschaft aus Schwetzingen geflohen sind, vertrieben oder deportiert wurden. Sie hinterlässt eine Tochter, einen Sohn und fünf Enkel.

Mit ihr in enger Verbindung stand bis zuletzt ihre ebenfalls in Schwetzingen geborene Schwester Martha. Ihre Trauer ist besonders groß, weil die beiden Schwestern jahrzehntelang ihren tiefen Schmerz teilten. Erst war es die Erfahrung der Reichspogromnacht 1938, in deren Folge die vierköpfige Familie gezwungen war, Zuflucht in Mannheim zu suchen.

Dann mussten die beiden Kinder gemeinsam die Nacht- und Nebel-Deportation am 22. Oktober 1940 ins südfranzösische Konzentrationslager Gurs wehrlos über sich ergehen lassen. Die beiden Schwestern wurden dort von Hilfsorganisationen gerettet, getrennt von den Eltern überlebten sie. Und landeten nach dem Krieg in Belgien. Dort erfuhren sie, dass ihre Eltern in Auschwitz ermordet worden waren. So mussten sie einen weiteren furchtbaren Schlag verkraften.

Zu ihrem Glück nahm sich ein überlebender Onkel aus der Schwetzinger Springer-Familie ihrer an und adoptierte die 16- und elfjährigen Waisen. Dieser Onkel, Manfred Springer, ist 1955 auf dem jüdischen Friedhof in Schwetzingen beerdigt worden - es war die letzte jüdische Beerdigung in der kleinen jüdischen Ruhestätte.

Lebenslang rang Annette Fesingher mit diesen schweren Traumata - und doch fand sie zusammen mit ihrer Schwester Marthe Springer mehrfach den Weg zurück in ihre Geburtsstadt - zu Besuchen. Bei allen Kontakten zeigte sie sich ohne Groll und Hass, aber immer wieder durchdrungen von der Bitte an die Schwetzinger Nachgeborenen: Vergesst nicht, welches mörderische Schicksal meiner kleinen Familie Bierig von Deutschen angetan wurde.

Diese Pflicht zum Erinnern ans Schicksal der Schwetzinger Juden und der ehemaligen jüdischen Gemeinde ist ihr Vermächtnis. In diesen Monaten, wo Menschen überall auf der Welt deportiert, gequält und ermordet werden, wo Antisemitismus wieder so stark unter uns herrscht, wie nach 1945 nicht mehr, bleibt es an uns, ihr in diesem Sinne ein Gedächtnis zu bewahren.