Andacht mit Blasmusik

Zu einem besonders klangvollen Erlebnis lädt Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Detlev Helmer am heutigen Samstag um 19 Uhr in die Stadtkirche ein. Bläser aus dem ganzen Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz gestalten eine musikalische Andacht. Die Zuhörer dürfen sich auf eine eindrucksvolle Besetzung mit zahlreichen Trompeten, Posaunen und Tuben freuen.

Die Leitung hat Kirchenmusiker Traugott Fünfgeld, der Werke für Posaunenchöre geschrieben hat. Detlev Helmer steuert Orgelstücke bei, die Liturgie liegt bei Pfarrer Steffen Groß, der Mitglied des Posaunenchores Schwetzingen-Oftersheim ist. Es werden Werke zum Reformationsjubiläum und Kompositionen von Traugott Fünfgeld musiziert. Dieser wird vor der Andacht einen intensiven Workshop mit den Bläsern leiten.

Petrus geht baden

Am Sonntag wird die regionale Predigtreihe um 10 Uhr in der Stadtkirche fortgesetzt. Die Oftersheimer Vikarin Claudia Erfeld predigt zum 1. Mose, Kapitel 19, Detlev Helmer begleitet an der Orgel. Ob das Melanchthon-Haus wohl trocken bleibt, wenn "Petrus dort am Sonntag baden geht"? Das wird die spannende Frage im Familiengottesdienst zum Thema Tauf am Sonntag um 11.15 Uhr im Melanchthon-Haus. Detlev Helmer gestaltet auch hier die musikalische Begleitung. Anschließend sind alle zum Plaudern beim Kirchenkaffee eingeladen. zg