Ansprechpartner für Betroffene

Wird ein Familienangehöriger schwer krank und somit pflegebedürftig, ist das für viele Menschen meist ein Schock: Wer hilft mir? Was muss ich beachten? Um Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wurde vor zehn Jahren das Forum für pflegende Angehörige von Anne Arend-Schulten, Inhaberin des privaten Pflegedienstes "Pflege leicht", und Monika Theilig, Leiterin der Nachbarschaftshilfe, gegründet.

Mittlerweile besteht das Forum aus einem Netzwerk von Institutionen, darunter die Volkshochschule, das Generationenbüro, die Nachbarschaftshilfe, die Kirchliche Sozialstation und das Diakonische Werk. Mitglieder sind außerdem der Diakonieverein, die Hospizgemeinschaft, die Geriatrie der GRN-Klinik und das Altenpflegeheim. Um diesen Erfolg gebürtig zu feiern, trafen sich einige Mitglieder zu einer kleinen Feier mit Sekt und Suppe in der Volkshochschule.

Auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl kam als Schirmherr zu diesem Treffen: "Ohne das Netzwerk, wäre das alles nicht möglich. Vor Weihnachten besuchen wir stets alle über 90-Jährigen. Das macht teilweise richtig betroffen, denn viele leben und sterben alleine", weiß das Stadtoberhaupt. Einige Familien seien durch den Alltag, die Kinderbetreuung und den Beruf bereits überfordert. Wenn dann noch ein Familienmitglied pflegebedürftig werde, kämen viele an ihre Grenzen. In einem Gesprächskreis, der jeden ersten Mittwoch um 19 Uhr im Hebelhaus stattfindet, können sich Betroffenen austauschen und über Möglichkeiten der Unterstützung informieren. Seit einigen Wochen hat dieser Gesprächskreis, der bis vor Kurzem von Monika Theilig geleitet worden war, eine neue Leiterin: Die Palliativfachkraft Claudia Soltmann: "Ich freue mich sehr über mein neues Amt. Als man mich fragte, ob ich das machen möchte, habe ich keine Sekunde gezögert", merkte sie an, was ihre Vorgängerin sehr freut: "Mit Frau Soltmann sind Betroffene in den besten Händen", kommentierte Theilig.

Stetige Weiterbildung

Auch die beiden Mediziner Dr. Florian von Pein und Dr. Markus Bender sehen in dem Forum ein tolle Anlaufstelle: "Auch für uns ist das ein guter Ansprechpartner, schließlich sind wir zum größten Teil in der Klinik und bekommen von den Problemen ,draußen' nur wenig mit", merkte Dr. von Pein an. Durch die Anregungen habe die GRN in den vergangenen Jahren ihre Palliativversorgung erweitert, geplant sei zudem eine Abteilung für Alterstraumatologie.

"Auch nach zehn Jahren kann man stets voneinander lernen. Regelmäßig veranstalten wir Seminare und Weiterbildungen, damit auch die Experten auf dem Laufenden bleiben", merkte VHS-Leiterin Gundula Sprenger an und verwies auch auf die aktuelle Demenzausstellung "Das Leuchten in den Augen", die anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Forums für pflegende Angehörige in der Volkshochschule gezeigt wird (wir berichteten).