Armatur wird nun im Labor untersucht

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. Seit über zwei Wochen ist das Wasserproblem beinahe buchstäblich in aller Munde. Nach wie vor wird das Wasser in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt gechlort, um den coliformen Bakterien den Garaus zu machen. Doch noch immer ist nicht genau geklärt, was die Wasserverschmutzung ausgelöst hat. Das Technologiezentrum Wasser (TZW) aus Karlsruhe, ein renommiertes Fachinstitut, hatte die neu verlegte Trinkwasserleitung in der Kurfürstenstraße im Bereich der Schwetzinger Oststadt - praktisch an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt - als möglichen Ausgangspunkt identifiziert (wir berichteten).

Am vergangenen Freitag wurde die Stelle aufgegraben, gestern schließlich dann die womöglich betroffene Armatur ausgebaut: "Wir haben die im Verdacht stehende Einbauarmatur entfernt und zu den Stadtwerken gebracht. Proben von den Einbauteilen werden dann in einem Speziallabor mikrobiologisch untersucht. Wir wollen herausfinden, um welche Bakterien es sich genau handelt und, ob die Armatur wirklich der Auslöser war", sagt der technische Geschäftsführer der Stadtwerke, Dieter Scholl, gegenüber unserer Zeitung.

Erste Ergebnisse wohl erst 2017

Sollte besagtes Einbauteil der Ausgangspunkt für die Verunreinigung sein, bleibt jedoch die Frage, wie es überhaupt zu dieser Verschmutzung kommen konnte: "Ein Loch wurde nicht festgestellt. Bleibt zu klären, ob die Armatur von Anfang an betroffen war oder eben bei der Anlieferung oder beim Einbau verschmutzt wurde", so Scholl, der darauf hinwies, dass erste Ergebnisse vermutlich erst Anfang des kommenden Jahres vorliegen werden. kts