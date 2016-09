Atelier und Orgelbauwerkstatt

Das wird eine Nacht! Wenn am Samstagabend der Festakt zur Eröffnung des landesweiten Denkmaltages abgeschlossen ist, dann ist es Zeit für ein Nachtschwärmen der besonderen Art. Große Leuchtpylone werden darauf hinweisen, wo es ab 19 Uhr etwas ganz Besonderes zu besichtigen gibt. Denn in der Nacht des offenen Denkmals öffnen sich für die Besucher Türen, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind, aber ganz besondere Schätze der Baukultur darstellen. Toll, dass auch eine ganze Reihe von Privatleuten dazu bereit sind, Interessierte hinter ihre Kulissen blicken zu lassen.

Zu den Privathäusern, die ihre Pforten am Samstag ab 19 Uhr für die Bevölkerung öffnen, zählt das Anwesen Mühlenstraße 3. Das eingeschossige Haus mit Zwerchgiebel und zwei Dachgauben zur Straßenseite (gut an der badischen Fahne zu erkennen) wurde 1898 mit drei baugleichen Nachbarhäusern errichtet. Es steht auf einem Gewölbekeller, der über das Straßenniveau hinausragt, und wurde von Schneidermeister Rapp und seiner Familie bewohnt. Ab 1948 richtete der aus Pforzheim stammende Kunstmaler Bernhard Karl Becker dort sein Atelier ein und heiratete die Tochter des Schneidermeisters, Paula Rapp. Letztere ist vielen Schwetzingern gut bekannt, weil sie viele Jahre ein Kunst- und Andenkengeschäft am Schlosseingang betrieb.

Der interessierte Besucher kann die original erhaltene Wirkungsstätte Beckers, das Atelier im Obergeschoss, mit etlichen Werken, Druckplatten für Linol- & Holzschnitt, die Original-Staffelei mit Paletten und Pinseln erleben. Auch sind etliche Skizzen auf bloßer Wand zu sehen. Beckers Todestag jährt sich dieses Jahr übrigens zum 25. Male.

Wie entsteht eine Drehorgel?

Im Parterre des Hauses Mühlenstraße 3 befindet sich die Orgelbauwerkstatt von Martin Keßler. Die relativ kleinen Räume beherbergen lebendiges Kunsthandwerk. Zu sehen sind unter anderem eine sich in der Restaurierungsphase befindliche Frühbarockorgel, in Padua 1645 erbaut. "Zum Abdichten von Rissen wurden damals kurzerhand Kirchenbücher mit gregorianischen Texten zerschnitten und eingeleimt", erzählt Keßler. Weiterhin ist zu erleben, wie eine Drehorgel entsteht und funktioniert. Ebenso werden historische Holzblasinstrumente, wie Dudelsäcke und Schalmeien vorgestellt und ihr Bau erklärt.

Das Anwesen Mühlenstraße 3 ist am morgigen Samstag und am Sonntag (nach dem Orgelspaziergang) für Interessierte jeweils von 18 bis 23 Uhr zugänglich. Martin Keßler bittet, dass möglichst nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig die Räumlichkeiten besichtigen.

Ebenfalls geöffnet ist das Anwesen der Edelbrennerei Futterer in der Wildemannstraße, eines des typischen und schönen Fachwerkhäuser, von denen es heute leider nicht mehr viele in Schwetzingen gibt. Dort kann man auch ins Kellergewölbe hinabsteigen, wo bekanntlich das Ladengeschäft der Spirituosenhandlung untergebracht ist. Und am Probierstand im Hof lassen sich der Jubiläumsbrand, der Jubiläumssekt und andere Köstlichkeiten bis hin zu Single Malts testen. Der Erlös geht übrigens in den Spendentopf der Schwetzinger Notgemeinschaft, die Familien hilft, die unverschuldet in Probleme geraten sind. Natürlich ist Chef Rudi Müller vor Ort und erklärt gerne die Räumlichkeiten und das Schnapsbrennen.

Gleich um die Ecke gibt es zwei weitere interessante Privatanwesen. Zum einen das "Hexehäusle" in der Kurve zur Lindenstraße und dazwischen das "Alte Lehrerhaus" in der Hebelstraße 19. Es wurde in den vergangenen Jahren aufwendig in Stand gesetzt. Dieser besondere Erhaltungsprozess wurde dokumentiert und wird in der Nacht ausgestellt. Ebenso wurden ergänzende Details über die Baugeschichte zusammengefügt. Beispielsweise wurden bei Fundamentarbeiten im Jahr 2012 Brandspuren gefunden, die auf den Pfälzer Erbfolgekrieg hindeuten.

Noch ein Privathaus steht Besuchern offen - der Schwetzinger Bahnhof befindet sich schon seit Jahren im Besitz von Familie Hettenbach, die in Kooperation mit dem Stadtarchiv und Fotograf Andreas Moosbrugger zu einer fotografischen Zeitreise von 1871 bis heute einlädt. Neben regelmäßigen Führungen durch Teile des Gebäudes bekommen die Besucher die Möglichkeit, besagte Bilderausstellung im Foyer zu besuchen. Sie wird exklusiv für die Nacht des offenen Denkmals zusammengestellt.

Das ganze Programm gibt's am Abend an Infoständen im Ehrenhof und auf dem Schlossplatz oder in der BW-Denkmal-App.