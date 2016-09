„Bei uns daheim war alles Bossa Nova“

Beim Jazz-Frühschoppen unserer Zeitung und der Sparkasse wird am Sonntag, 18. September, eine außergewöhnliche Dame die Bühne betreten: Viviane de Farias. Die gebürtige Brasilianerin wird von 11 bis 14 Uhr auf den Kleinen Planken mit der SAP Big Band unter Leitung von Thomas Siffling die Besucher mit einer Mischung aus klassischem Jazz, lateinamerikanischen Klängen und Bossa Nova verzaubern. Im Interview gibt die Wahl-Karlsruherin unserer Zeitung nicht nur eine kleine Gesangsprobe, sondern verrät auch, wie sie zur besten Bossa-Nova-Sängerin Deutschlands wurde.

Viviane de Farias, Sie singen am Sonntag beim Jazz-Frühshoppen. Treten Sie zum ersten Mal mit der SAP Big Band auf?

Viviane de Farias: Ja, das ist das erste Mal. Wir haben vorher auch intensiv geprobt, denn es sind ein paar Arrangements dabei, die man kennenlernen muss. Mit einer kleinen Band - Trio oder Quartett - würde es ohne Probe gehen. Aber mit einer so großen Band müssen alle Stücke durchgegangen werden.

Auf was können sich die Besucher genau freuen?

Farias: Wir spielen Latin-Jazz, Bossa Nova, bekannte Stücke aus diesem Bereich. Das Publikum wird sicher einige Songs erkennen, zum Beispiel "The Look of Love" von Dusty Springfield oder auch "Sway" von Dean Martin.

Bedeutet das, Sie singen nur in Englisch?

Farias: Nein, ich werde auch in Portugiesisch und Spanisch singen. Ich bin mit brasilianischer Musik aufgewachsen, daher mache ich das sehr, sehr gerne. Als ich noch ganz klein war, erlebte der Bossa Nova einen regelrechten Boom. Meine Eltern haben das immer gehört und die Musik ist bis heute sehr lebendig. Ich hatte Gitarrenunterricht und sofort lernte man diese Stücke. Wenn man mit Freunden zusammensaß, hat jeder Bossa Nova auf der Gitarre gespielt. Dabei kommt - auch heute noch - ein Gefühl von Entspannung auf und eine sommerliche Atmosphäre. Vor dem Bossa Nova war alles so ernst, mit großen Stimmen und viel Pathos. Der Bolero-Musikstil war auch sehr beliebt. Der Bossa Nova hat dann aber alles viel leichter, viel natürlicher gemacht.

Sie sind in Ipanema, also in Rio geboren und mit Musik aufgewachsen. Wie kam es dazu, dass Sie sich dann auch beruflich ganz auf die Musik konzentriert haben?

Farias: Das Singen und mich dabei selbst begleiten war der Anfang. Ich hatte eine Mutter mit deutschen Vorfahren - sie lebt nicht mehr - und sie wollte, dass wir Kinder Klavier lernen und auch mit klassischer Musik in Berührung kommen. Die Mischung aus Klassik und lateinamerikanischer Musik hat gut zusammengepasst. Ich beschloss, klassischen Gesang zu studieren. Meine Lehrerin war sehr ,germanophil' (lacht), sie hat in Berlin und Freiburg studiert und mir dann diese Tradition des deutschen Gesangs beigebracht. Das fand ich wunderbar. Ich wollte unbedingt Deutsch lernen und habe dann auch acht Jahre lang fast nur auf Deutsch gesungen und mich mit Texten von Goethe oder auch Schiller befasst. Meine Lehrerin hatte viele Schüler, einige wurden später sogar Professoren an deutschen Musikschulen.

Das heißt, Ihre Mutter hat nicht deutsch mit Ihnen gesprochen?

Farias: Meine Mutter ist in São Paulo geboren, hatte aber deutsche Eltern. Sie hat auch in einem deutschen Viertel gelebt und es war schon alles sehr Deutsch. Aber sie hat nicht deutsch mit mir geredet. Von der deutschen Abstammung hatte sie früher gar nichts erzählt, erst als ich mit der Musik angefangen habe, hat sie quasi alles ausgepackt.

Wie kam es dann dazu, dass Sie nach Deutschland kamen?

Farias: Mein Diplom habe ich in Rio gemacht, meinen Master machte ich dann in der Opernschule in Karlsruhe - man hatte mich 1990 zu einem Stipendium eingeladen. Regelmäßig fliege ich auch nach Brasilien. Aber in Deutschland sind die Voraussetzungen und Konditionen für Musiker vielversprechender als in Brasilien. Es gibt zudem viele Förderungen für Künstler. Die Wertschätzung ist hier sehr hoch.

Gibt es noch Projekte, die Sie gerne verwirklichen möchten?

Farias: In ein paar Monaten kommt meine zweite Solo-CD raus mit eigenen Texten. Die Musik liefert mein Quintett. Es ist sehr jazzig und rhythmisch, aber auch mit brasilanischen Elementen. Gemeinsam sind wir seit über zehn Jahren unterwegs. Wir sind in den letzten Zügen, es wird also etwa Februar, bis die CD auf den Markt kommt. Nebenbei bin ich auch noch alleinerziehende Mutter, meine Tochter kommt nun in die Universität. Das ist auch mein Lebenswerk (lacht).

Über welche Themen schreiben Sie?

Farias: Ich schreibe über zufällige Situationen, aber natürlich auch über Gefühle und die Liebe. Ich habe allerdings gemerkt, das Thema Zeit ist beim neuesten Album sehr präsent. Die Zeit vergeht so schnell, aber sie ist eben auch immer da - wir alle können nur im Hier und Jetzt leben. Zudem ist die zwischenmenschliche Verbindung von Menschen ein großes Thema. Die Liebe ist die tollste Kraft der Welt und das ist es, was bleibt, wenn wir nicht mehr da sind. Damit werden wir Menschen groß, doch leider vergessen wir das oft im Laufe der Zeit. Die Musik ruft solche Gefühle wieder hervor.