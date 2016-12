Besondere Atmosphäre zu spüren

Der Sängerbund stimmte mit seinem traditionellen Konzert bei Kerzenschein in der Stadtkirche mit besinnlich-barocken und popu-lären Liedern auf den Advent ein. © Lenhardt

Für viele Musikbegeisterte beginnt Weihnachten schon mit dem traditionellen Konzert bei Kerzenschein, das der Sängerbund im Advent anbietet. Dies galt insbesondere für Freunde, Verwandte und Bekannte der in festlicher Kleidung auftretenden Sängerinnen und Sänger des Ensembles "d'accord", aber auch für die vielen anderen Gäste, die am Sonntagnachmittag nach und nach die Bankreihen in der Stadtkirche füllten.

Sie alle wurden von der Vorsitzenden Sabine Rebmann herzlich begrüßt. Schon beim Betreten der Kirche konnten die Besucher die besondere Atmosphäre erspüren. Während sich die Stadt in zauberhaftem Licht präsentiert, ließ das Ambiente in der Kirche mit der stilvollen Dekoration und den vielen brennenden Kerzen eine feierliche Stimmung aufkommen. Und der hoch über den Köpfen schwebende Adventskranz mit den beiden brennenden Kerzen vermittelte: Es ist der zweite Advent.

Am Piano begleitet

In einem bunten Mix aus deutschen und internationalen Weihnachtsliedern, darunter aus Italien, Spanien, Polen, England, Frankreich, Amerika und der Schweiz, zeigte sich die gesamte Bandbreite des Chors, der von André Erben geleitet und am Piano begleitet wurde. Das Publikum nahm das Konzert begeistert auf, nicht zuletzt dank der eloquenten Moderation Sabine Rebmanns. Sie versorgte die Zuhörer mit Wissenswertem rund um Werke und Komponisten und das auf sehr originelle Art. Anhand von Begriffen, die laut einer Umfrage die meisten Menschen mit Weihnachten verbinden, hob sie das Besondere der einzelnen Stücke hervor.

"Freude, Vorfreude auf ein großes Fest", erklärte sie, "kommt in vielen der Lieder zum Ausdruck", darunter in Bachs "Vom Himmel hoch", das den besinnlich-barocken Auftakt des Konzerts machte, oder im daran anschließenden "Ich steh an deiner Krippe", aber auch im populären "Hört der Engel helle Lieder", das seinen Ursprung in Frankreich hat. "Freu dich o Erd" komponierte Händel in seiner Londoner Zeit, darin ist ebenfalls viel von dieser Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu spüren wie auch im Sterndreher-Lied aus der Schweiz "Es ist für uns eine Zeit angekommen". Eng verbunden mit dem Begriff "Freude" sind Ausdrücke wie "strahlende Kinderaugen", "Geschenke" oder "Zeit mit der Familie" sowie "Wünsche", die in dem von Elisabeth Bertram komponierten Lied "Ein paar Tage nur noch am Kalender" sehr schön besungen wurden.

"Einsamkeit" ist ebenfalls ein Begriff, der in Zusammenhang mit Weihnachten genannt wird, zeigte Rebmann auch die negativen Assoziationen auf, oder "Einkaufsstress" und "Familienstreit". Tröstend hingegen das darauf folgende Lied "Leuchtend durch die heil'ge Nacht", wo "Liebe", "Licht", "geschmückte Straßen" in den Fokus rücken. Der Wunsch nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Ruhe und Besinnlichkeit sind weitere Begriffe, die in Zusammenhang mit Weihnachten gebracht werden "in allen Ländern, aus denen wir Lieder singen", informierte die Moderatorin, hinzu kommen "gutes Essen, Verwandtenbesuch und der Kirchgang, aber auch Schnee, Tannenbaum und die Geburt Jesu".

In allen Liedern vereinigten sich die Stimmen der Sängerinnen und Sänger zu einem leuchtend klingenden Gesamtbild. Große Wirkung entfachte das auf Französisch gesungene "Que j'aime ce divin enfant" und die schwungvolle spanische Volksweise "Vamos pastorcillos".

Abwechslungsreich und emotional

Ein Lob gebührt auch den Solisten Monika Helmling, Frigga Jacob, Elke Teichmann und Michael Hardung sowie den Instrumentalisten Sophia Kolbenschlag, Oboe, und Stefan Mack, Piano. Abwechslungsreich, emotional bereicherten sie mit den beiden Instrumentalstücken von Telemann und Loeillet das Konzert und Percussionist Benny Zweig lieferte besonders für "The Little Drummer" äußerst professionell das schlagfertige Fundament.

Den Schluss des Konzerts bildete das gemeinsam gesungene Lied "Macht hoch die Tür", das im schön gestalteten Programmheft mit vielen hilfreichen Hinweisen für das Publikum abgedruckt war. Am Ende gab es viel Applaus für ein festlich besinnliches Konzert, das die Zuhörer wunderbar auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmte.