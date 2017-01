Hoffentlich hält das Eis! Besucher des Schlossgartens haben am Wochenende die Tragfähigkeit ausprobiert. Das läuft alles auf eigene Gefahr. © Utz

Wenn es um ihren Schlossgarten geht, dann sind die Schwetzinger relativ uneinsichtig, was Veränderungen betrifft. "Wir sind schon immer aufs Eis!" "Das gab's noch nie, dass man vom Eis gejagt wird!" Das waren noch die nettesten Sätze, die die Aufsicht am Wochenende zu hören bekam, als sich Besucher auf den Weihern und Kanälen tummelten, um die festigkeit des Eises zu testen. Frust gab es auf beiden Seiten, bei denen, die übers Eis schlittern wollten und denen man es verbieten wollte und bei denen, die es verbieten sollten, auf die man aber nicht hören wollte.

"Es ist immer eine schwierige Sache, wenn es friert", sagte Gartenmeister Helmut Krupp. Die letzten beiden Winter waren so warm, dass das Thema gar nicht aufkam, aber jetzt konnte das Wasser über fast zwei Wochen durchfrieren. "Wir stellen Schilder auf, dass das Betreten der Eisflächen auf eigene Gefahr erfolgt", sagt Helmut Krupp. Das ist schon aus Versicherungsgründen notwendig. Und Krupp sagt es deutlich: "Wir können nicht entscheiden, wann das Eis an welchen Stellen tragfähig ist und gerade beim Großen Weiher sorgen wir ja bewusst dafür, dass Wasservögel offene Stellen finden, um ins Wasser zu können und sich beispielsweise auch vor dem Fuchs in Sicherheit bringen zu können."

Auch die Kanäle haben es an manchen Stellen in sich, warnt Krupp die Besucher: "Der Leimbach fließt ja durch den Schlossgarten und es gibt Regulierungsbauwerke für den Wasserstand. Gerade dort gibt es dann Strömungen, die dementsprechend auch für dünnes Eis sorgen, auf das sich dann Besucher begeben und sich so in Gefahr bringen", erzählt er. Auch ein Grund, warum die Gartenaufseher die Besucher immer wieder bitten, sich nicht auf die Eisflächen zu wagen.

Ins Eis eingebrochen? Ist der Verunglückte nah am Ufer, kann man einen Stock zum Festhalten reichen. Rettung alarmieren. Eine Menschenkette bilden, sich liegend zum Verunglückten vorarbeiten und den Vordermann an den Füßen festhalten. Nach der Rettung sollte man den Verunglückten warm einpacken, notfalls beatmen und per Herzdruckmassage reanimieren. jüg

Im Grunde genommen ist es das eigene Risiko der Besucher. Schwierig wird dann, wenn die Gärtner selbst übers Eis laufen und so nach außen vermeintlich ein "schlechtes Vorbild" geben. "Aber das Eis nutzen wir derzeit dafür, an Stellen auf den kleinen Inseln zu kommen, um Pflegemaßnahmen durchzuführen, die wir sonst nur von einem Boot aus erledigen könnten", sagt Krupp unserer Zeitung. "Und die Mitarbeiter wissen genau, wo sie das wagen können und sichern sich gegenseitig ab", sagt er.