„Bö“ wünscht brave Bürger und gute Nerven

Schöne Idee: Die Kollegen vom Revier um Olaf Siefermann (2. v. l.) installierten über Nacht das Straßenschild Hubert-Böllinger-Allee in der Marstallstraße. Da staunten die Nato-Gipfel-Kollegen Gabriel Winterer aus Freiburg (l.) und Norbert Schneider aus Offenburg (r.) nicht schlecht. Applaus gab's für die Reden. Polizeipräsident Thomas Köber übergibt die Urkunde an Hubert Böllinger und an seine Frau Sonja Blumen. Ganz rechts ist Nachfolger Martin Scheel zu sehen. Und unten übergeben Dirk Elkemann, René Pöltl, Bernd Kappenstein, Matthias Steffan und Jens Geiß ein Abschiedsgeschenk an den scheidenden Polizeichef.

Er ist ein ehrlicher Kerl und hat mit seiner Meinung nie hinterm Berg gehalten - auch nicht in Richtung seiner Vorgesetzten. Das war der Tenor der Redner gestern bei der Verabschiedung von "Bö" im Palais Hirsch. Nur ein Spitzname, den der "Schwetzinger Polizeichef" Hubert Böllinger im Laufe seiner Dienstzeit hatte. Und klare Worte gab es auch zum Abschied, vom Polizeipräsidenten und langjährigen Wegbegleiter Thomas Köber, von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und vor allem von ihm selbst.

"Hier, wo vor 13 Jahren und 8 Monaten alles begann, feiere ich heute meinen Abschied und meinen Eintritt in den Ruhestand. Ich weiß ja, dass bei solchen Veranstaltungen die Person, um die es geht, gerne weichgezeichnet wird, aber ich wünsche mir doch, dass das eine oder andere, was gesagt wurde, auch stimmt und ich bin froh, dass auch gesagt wurde, dass ich durchaus bei Dienstbesprechungen auch nach oben hin kritisch gewesen bin", fasste Böllinger das Gesagte am Schluss treffend zusammen.

Aus der Mannheimer Zeit möchte er keine Sekunde missen, aber Highlight der Polizeizeit sei doch Schwetzingen gewesen, wo er mit seiner Frau Sonja und seinem Hund Fynn Teil der Gemeinschaft sein durfte, so Böllinger. Dann bleibt ihm die Stimme weg, als er bei seiner Sonja Danke sagt für deren Unterstützung und dafür, dass sie, wann immer es ging, mit ihm vor Ort gewesen sei.

Teamwork macht den Erfolg aus

Im Revier habe man gemeinsam viele Herausforderungen meistern müssen, heute stehe es gut da und er könne sich bei den Kollegen nur für ihre Loyalität und die Zusammenarbeit bedanken. Dem Nachfolger wünschte Böllinger dann "gute Nerven, brave Bürger und mehr Geld im Budget". Dann kam er noch auf eine Episode zu sprechen, die sein Chef, Polizeipräsident Thomas Köber zuvor erwähnt hatte. Denn schon ein gutes Jahr vor der Übernahme des Reviers Schwetzingen hatte sich Hubert Böllinger für den Chefposten in Hockenheim beworben (dahin hätte er es vom Wohnort Oberhausen-Rheinhausen mit dem Fahrrad auch nicht so weit gehabt). Just Hans Kolmer, der ihm jetzt im Namen der anderen Revierleiter gratulierte, hatte ihm aber eine Absage geschrieben, was Böllinger zu dem Spruch trieb: "Das Schicksal war gerecht zu mir, ich bin dann eben nach Schwetzingen gekommen."

Mit den Polizeikarrieren ist das so eine Sache. Denn es müssen immer Laufbahnwege eingehalten werden, um von einem Posten zum nächsten befördert werden zu können. Revierleiterposten werden heutzutage aus dem höheren Dienst besetzt. Das sorgt jetzt auch dafür, dass eben nicht der bisherige Stellvertreter Michael Fahrer zum Chef aufrücken kann, sondern von außen ein neuer Mann kommt. Der aus Pforzheim stammende und heute mit seiner Familie in Forst wohnende Martin Scheel (40), der derzeit im Lagezentrum des Innenministeriums in Stuttgart tätig ist, wurde gestern als Nachfolger präsentiert und soll im Oktober die Leitung übernehmen.

Erinnerungen an RAF-Terrorismus

"Hubert Böllinger hat der Polizei in Schwetzingen ein Gesicht gegeben, er war Revierführer mit Leib und Seele, er arbeitet strukturiert und verliert auch in schwierigen Situationen nie die Übersicht, er hat ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und hat gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern immer seine Meinung gesagt", so hatte Polizeipräsident Thomas Köber den Menschen Hubert Böllinger zuvor treffend beschrieben. Die beiden kennen sich schon aus ihren ersten Polizeitagen, denn sie sind gleich alt und traten bereits bei der Bereitschaftspolizei in Lahr zur gleichen Zeit in den Polizeidienst und waren bei der gleichen Hundertschaft im Einsatz. Köber erinnerte an dieses Jahr 1977, an die Zeit des RAF-Terrorismus mit der Ermordung von Buback und Schleyer, die eine Beschleunigung ihrer Ausbildung zur Folge hatte.