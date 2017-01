Braumeister Müller zeigt seine Kunst

Bier brauen ist eine Kunst und es ist Handarbeit. Das können 20 Leser unserer Zeitung am Mittwoch, 25. Januar, um 14 Uhr, selbst miterleben. Sie können im "Brauhaus zum Ritter" am Schwetzinger Schlossplatz live dabei sein, wenn das erste 2017er Bier gemacht wird. Braumeister Carsten Müller wird in einer zweistündigen Führung alle Schritte beim Brauen erklären, er lässt uns einen Blick in die Sudpfanne werfen und natürlich gibt es anschließend eine Kostprobe mit den leckeren selbst gebrauten Ritter-Bieren.

"Unser Bier wird noch handwerklich in alter Tradition streng nach dem Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 gebraut: Es darf nur Malz, Hopfen, Hefe und Wasser verwendet werden." Die Kunst besteht darin, aus diesen Bestandteilen ein hochwertiges Bier zu brauen. Alte überlieferte Klosterrezepte sind und bleiben das Geheimnis von Braumeister Müller. Während die industriellen Brauer Bierkonserven herstellen, die kreuz und quer durch Europa transportiert werden und Haltbarkeiten von bis zu zwei Jahren aufweisen, wird hier das Bier im optimalen Reifezustand zum Gast gebracht.

Craft Beer wurde im "Ritter" schon gebraut, als dieser Begriff in Deutschland völlig unbekannt war. "Bei uns heißt es Hausgebrautes", sagt Carsten Müller. jüg